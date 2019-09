Más de 60 centros comerciales tendrán descuentos ese fin de semana. | Fuente: ACCP

La Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP) anunció su octava edición del Día del Shopping que contará con descuentos de hasta 70% miles de tiendas en Centros Comerciales.

Debido a la gran acogida en ediciones anteriores, el Día del Shopping se extendió a dos fechas por lo que los usuarios podrán visitar los centros comerciales de su preferencia el sábado 28 y el domingo 29 de setiembre.

Los asistentes podrán acceder a descuentos en ropa, calzado, joyerías, alimentos, servicios, entre otros. Por otro lado, los concurrentes podrán disfrutar de distintos shows para toda la familia, que se realizarán en simultáneo en los distintos centros comerciales en Lima y el interior del país.

“Debido a la extensión del Día del Shopping, a dos fechas consecutivas, esperamos que las visitas crezcan en un 8% respecto al año anterior. Con esta fecha adicional las familias podrán acceder a los grandes descuentos en distintos productos y servicios de primer nivel” indicó Juan José Calle, presidente de la ACCEP.

Entre las tiendas participantes se encuentran: The Cult, Ilaria, Tayssir, Billabong, Columbia, Milano Bags, Kayser, Crocs, Porta, Mae Alcott, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Moixx, Finezza, New Athletic, Skechers, Now, Hush Puppies, 47 Street, Pionier, entre muchas otras más.

Más de 60 centros comerciales participarán de la campaña, podemos encontrar a: Agustino Plaza, Arequipa Center, Balta Shopping, Canadá Shopping, El Quinde, Inoutlet, Jockey Plaza, La Rambla, Larcomar, Mall Aventura, Mall del Sur, MegaPlaza, Mall Plaza, Minka, Open Plaza, Parque Lambramani, Plaza Lima Sur, Plaza del Sol, Plaza Norte, Plaza San Miguel y Real Plaza, ubicados en todo el Perú.

Impacto económico

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estimó que, para el periodo 2019- 2021, la cartera de inversiones en el sector retail ascenderá a US$ 917 millones en el desarrollo de 19 centros comerciales a nivel nacional.

En el cuarto trimestre del 2019 se tiene previsto inaugurar siete centros comerciales, de los cuales seis se ubicarán en Lima (Real Plaza Puruchuco, Shopping Center La Molina, Mall Lifestyle en La Molina, Mall Santa María, Plaza Villa Sur Villa El Salvador y Las Vegas Plaza Puente Piedra) y uno en Arequipa (Centro Comercial La Estación). La inversión estimada para este grupo de proyectos sería de US$ 412 millones.

En tanto, para el 2020 se calcula unos US$ 265 millones en la ejecución de nuevos centros comerciales. Este grupo estaría conformado por el Mall Plaza Comas y Mall Plaza Cusco del Grupo Falabella; el Mall Aventura de Chiclayo de Ripley Corp; Strip Center San Isidro y Power Center Puente Piedra de OnRetail y el segundo mall en el distrito de Comas a cargo del operador DH Mont.

Según el IEDEP, el principal destino de estas nuevas inversiones será Lima con 75% participación; mientras que el 25% restante se ubicará en las provincias.