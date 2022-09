¿Cuál es el tipo de cambio al cierre de hoy? | Fuente: Andina

Hoy, 16 de septiembre, el precio del dólar en Perú bajó nuevamente al cierre de su jornada.

A continuación, conoce el tipo de cambio en el mercado interbancario y el precio para compra y venta en los cambistas, casas de cambio y entidades financieras.

Cuánto está el Dólar hoy en Perú



Según el Banco Central de Reserva (BCR), la cotización del billete verde pasó de S/ 3.885 a S/ 3.880 a nivel interbancario.

El precio del dólar presentó una caída de 0.12% en el mercado peruano. Sin embargo, a nivel global si bien se mantuvo casi sin cambios, cerró la semana al alza según el reporte de Reuters, los inversaores esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos siga subiendo con fuerza las tasas de interés la próxima semana.

Según Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, la demanda de hoy estuvo impulsada por no residentes y el flujo de oferta por corporativos. El BCR no intervino en esta oportunidad y en total de negociaron US$ 153 millones a un precio promedio de S/ 3.8784.



A pesar del resultado registrado, aún se calcula que en lo que va de este año el tipo de cambio es 2.78 % menor de lo que se registraba en el cierre del año anterior.

Precio del dólar para compra y venta

Según la plataforma cuantoestaeldolar.pe, hoy los cambistas compran el dólar a S/ 3.87 y lo venden a S/ 3.88 en promedio.

En las casas de cambio digitales se calcula que el billete verde se compra a un aproximado de S/ 3.86 y se vende a cerca de S/ 3.89.

Mientras que en los bancos, el tipo de cambio para la compra oscila entre los S/ 3.798 y S/ 3.856 y para la venta varía entre S/ 3.916 y S/ 3.990.

Cabe mencionar que este precio del dólar se mantendrá en ese rango hasta la próxima jornada a las 09:00 a.m. que inicie nuevamente el mercado cambiario en el Perú.