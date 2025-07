Donald Trump "no fue elegido para ser el emperador del mundo", afirma Lula da Silva: Aumenta la disputa entre EE.UU. y Brasil

La tensión diplomática y comercial entre Estados Unidos y Brasil ha escalado después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, respondiera con firmeza a las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles "catastróficos" del 50 % a partir del 1 de agosto. Durante una entrevista en CNN, Lula afirmó que Trump fue elegido como líder de Estados Unidos, "y no para ser el emperador del mundo".

Según informó CNN, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió más tarde, declarando que Trump "ciertamente no pretende ser el emperador del mundo. Es un presidente fuerte para Estados Unidos de América y también es el líder del mundo libre".

El origen de la disputa entre Donald Trump y Lula da Silva

La astronómica amenaza arancelaria de Trump, publicada en su plataforma Truth Social, está directamente vinculada con lo que él describió como un juicio de "cacería de brujas" contra el expresidente derechista de Brasil, Jair Bolsonaro.

Bolsonaro, un estrecho aliado de Trump, enfrenta un juicio en Brasil por el presunto intento de derrocar a Lula tras su victoria presidencial en 2022 y podría enfrentar más de cuatro décadas de prisión si es declarado culpable de planear el golpe. Bolsonaro, por su parte, ha negado todas las acusaciones de irregularidades.

En declaraciones a Christiane Amanpour de CNN, Lula, conocido popularmente como Lula, calificó las amenazas de Trump como una ruptura de protocolo y argumentó que el destino de su predecesor no puede ser parte de las negociaciones comerciales.

"El poder judicial en Brasil es independiente. El presidente de la República no tiene influencia alguna", afirmó Lula, añadiendo que Bolsonaro "no está siendo juzgado personalmente. Está siendo juzgado por los actos que intentó organizar un golpe de Estado".

"Pensé que eran noticias falsas", dijo Lula sobre los aranceles de Estados Unidos

Lula expresó su decepción por la postura de Trump, admitiendo que inicialmente no podía creer que la publicación del presidente de EE.UU. en redes sociales fuera auténtica, y comentó: "Fue muy desagradable. Pensé que eran noticias falsas".

En una postura que marca la primera vez en meses que otro país "le hace frente" a Trump, Brasil ha prometido aranceles recíprocos si el expresidente cumple con su amenaza. "Brasil debe cuidar de Brasil y del pueblo brasileño, y no de los intereses de los demás", afirmó Lula, sentenciando que "Brasil no aceptará ninguna imposición. Aceptamos la negociación, no la imposición".

Un punto de la disputa es que, a diferencia de los más de 20 países que recibieron cartas de Trump este mes, Estados Unidos registró un superávit comercial de $ 6,800 millones con Brasil el año pasado. Esto significa que EE.UU. exportó más bienes a Brasil de los que importó, un desequilibrio que ya debería satisfacer la agenda comercial de Trump.

Las principales exportaciones estadounidenses a Brasil en 2024 incluyeron aeronaves y naves espaciales, combustibles, maquinaria industrial como reactores nucleares y equipos eléctricos. Un arancel brasileño del 50 % como represalia sobre estos productos estadounidenses podría perjudicar gravemente a estas industrias.

Lula abierto a la negociación

A pesar de la retórica fuerte, Lula reiteró su disposición a llegar a un acuerdo con Washington, afirmando que depende de Trump considerar seriamente la negociación y que espera que el presidente estadounidense cambie de opinión.

"No soy un presidente progresista. Soy el presidente de Brasil. No veo al presidente Trump como un presidente de ultraderecha. Lo veo como el presidente de Estados Unidos; fue elegido por el pueblo estadounidense", aseguró Lula, descartando la posibilidad de que sus antecedentes ideológicos pudieran enturbiar las negociaciones. "Lo mejor del mundo es que nos sentemos a la mesa y conversemos", añadió.

Lula enfatizó que "si el presidente Trump está dispuesto a tomar en serio las negociaciones en curso entre Brasil y Estados Unidos, entonces estaré abierto a negociar lo que sea necesario. Pero lo importante es que la relación entre ambos países no puede continuar así".

Mientras tanto, en un giro que intensifica aún más la disputa con la décima economía más grande del mundo, Estados Unidos inició el jueves una investigación sobre lo que calificó de prácticas comerciales "desleales" por parte de Brasil.

La investigación se enfocará en el comercio digital y los servicios de pago electrónico, los aranceles preferenciales y la interferencia anticorrupción, así como en la protección de la propiedad intelectual, para determinar si existen prácticas "irrazonables o discriminatorias que obstaculicen o restrinjan" el comercio estadounidense. También examinará el acceso al mercado del etanol y la deforestación ilegal.

La situación sigue en desarrollo, con ambos países en una postura de confrontación pero con Brasil manteniendo abierta la puerta a una negociación basada en el respeto mutuo.