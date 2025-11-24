Dua Lipa en Lima: ¿A cuánto asciende su fortuna y cuál es el millonario patrimonio de la cantante?

Dua Lipa brindará un concierto en el Estadio San Marcos este martes 25 de noviembre, como parte de su Radical Optimism Tour. La artista interpretará éxitos como Levitating, Physical y Don’t Start Now, además de las canciones de su más reciente producción.

La cantante británica de origen albanokosovar se ha consolidado no solo como un ícono musical global, sino también como una empresaria. Según la clasificación anual publicada por el Sunday Times, también figura en otras clasificaciones de riqueza. A sus 30 años, es la más joven entre las personas menores de 40 años más ricas del Reino Unido. En este listado, su fortuna fue estimada en $ 153 millones.

La cantante, que también ha obtenido tres premios Grammy, se consolida como una modelo de independencia económica. Mientras disfruta de su éxito financiero, la artista y su prometido, el actor británico Callum Turner, buscan una nueva residencia vacacional espaciosa en el sur de Europa, explorando propiedades en Andalucía, España, y Portugal.

La fórmula del éxito financiero

El crecimiento de la riqueza de Dua Lipa es resultado de una estrategia empresarial y una diversificación de sus fuentes de ingreso, que van más allá de su éxito en la música.

Sus ingresos provienen principalmente de:

Su música y giras mundiales. Desde el lanzamiento de su álbum debut en 2017, ha acumulado más de 40 mil millones de reproducciones globales.

Lucrativos contratos con marcas de lujo como Versace y Yves Saint Laurent.

Inversiones en moda y belleza.

Proyectos empresariales: Lipa fundó Service95, una plataforma digital que combina periodismo y recomendaciones culturales.

Patrocinios: En 2024 firmó un lucrativo contrato con Puma, y en 2025 lanzó su propia marca de fragancias.

Este enfoque estratégico le ha valido el reconocimiento de publicaciones como el Financial Times y Forbes, que la destacan como una de las figuras jóvenes más influyentes del entretenimiento.