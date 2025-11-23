Dua Lipa en Lima: la cantante británica llega a Perú antes de su esperado concierto en San Marcos

Dua Lipa llegó a Lima este fin de semana procedente de Río de Janeiro. Este martes ofrecerá un esperado concierto en el Estadio San Marcos.

Dua Lipa ya está en Perú. La cantante británica aterrizó este domingo en Lima, días antes del esperado concierto que ofrecerá el martes en el Estadio San Marcos, el cual marcará su primer encuentro con el público peruano.

La artista, de 30 años, llegó el 23 de noviembre, procedente de Río de Janeiro —donde presentó su Radical Optimism Tour el día anterior— a bordo de un jet privado valorizado en más de 25 millones de dólares.

Tras su arribo, Dua Lipa se trasladó directamente al Belmond Miraflores Park Hotel, ingresando por la calle Las Acacias, una vía secundaria que le permitió evitar los admiradores que la esperaban en la puerta principal ubicada en el Malecón de la Reserva.

Las primeras imágenes de Dua Lipa en Perú

En videos que se viralizaron en redes sociales se ve a la cantante descender discretamente de una camioneta negra y saludar a los fans que aguardaban por ella, antes de ingresar al hotel donde se hospeda en Lima. Llevaba una camiseta de manga larga a rayas horizontales, pantalones negros y zapatillas.

Horas después, otros fanáticos registraron el momento en que Dua Lipa salió del hotel, esta vez con un look completamente negro: un top de manga larga con transparencias, pantalones acampanados y un cinturón grueso con hebilla metálica, acompañado de aros dorados. En esta ocasión, la artista se acercó a un pequeño grupo de seguidores para tomarse fotos.

Mientras tanto, en los alrededores del Estadio San Marcos ya se observan carpas instaladas desde hace varios días por fans que buscan asegurar un lugar privilegiado cuando se abran las puertas del recinto para unos de los conciertos más esperados del mes.

Dua Lipa por primera vez en Lima

En abril, la cantante británica confirmó mediante sus redes sociales que incluiría a Perú en su Radical Optimism Tour. “Las cosas buenas llegan a aquellos que esperan”, escribió entonces.

El concierto en Lima se realizará este 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, donde la artista interpretará éxitos como Levitating, Physical y Don’t Start Now, además de las canciones de su más reciente producción.

Un mes después del anuncio, sorprendió a sus seguidores peruanos con un mensaje en video: “Hola Lima, soy Dua Lipa. Estoy muy emocionada de ir a Perú por primera vez. ¡No puedo esperar para bailar con todos ustedes! Hagamos de esta noche algo inolvidable”.

