El sector privado puede acogerse al día no laborable, previo acuerdo entre empleadores y trabajadores | Fuente: Andina

Este año el Gobierno declaró siete fechas como "días no laborables" para complementar los feriados e impulsar la reactivación turística en el país, pero esto aplica principalmente en el sector público.

Los trabajadores del sector privado pueden acogerse al día no laborable previo acuerdo con sus empleadores, pero estos son en su mayoría recuperables, pues no son iguales a los feriados establecidos por ley.

Ante esto, una encuesta de la consultora Marsh indica que un 70% de compañías advierten que tendrán actividades laborales normales durante las fechas mencionadas anteriormente.

Solo alrededor de un 30% de las organizaciones evaluadas considera que se acogerán a la disposición, beneficiando a sus trabajadores con esos días de descanso.

De ese total el 31% cree que sus trabajadores no deberán recuperar las horas no laboradas por ser día no laborable.

Mientras que un 44% señala que tomará estos días a cuenta de las vacaciones de sus trabajadores para darles la mayor facilidad.

Según indican, entre la mayoría de los sectores de trabajo que sí acatarían las fechas no laborables destacan aquellos que desarrollen actividades administrativas y gestionen ventas.

Pero, lo que menos aplicarán estos "días no laborables" serán aquellos con puestos de atención al cliente y de actividades operativas.