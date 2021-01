El presidente de Tesla Inc y empresario multimillonario, Elon Musk, superó a Jeff Bezos. | Fuente: AFP

Elon Musk, propietario de SpaceX y el presidente ejecutivo de Tesla Inc, es ahora la persona más rica del planeta, según informó Bloomberg.

Este jueves se produjo un repunte del 4.8% en el precio de las acciones del fabricante de automóviles eléctricos, lo que impuso a Musk por encima del fundador de Amazon, Jeff Bezos, en el índice de multimillonarios de Bloomberg.

La agencia reportó que el patrimonio neto del ingeniero era de US$ 188.5 mil millones a las 10:15 am en Nueva York, unos US$ 1.5 mil millones más que Bezos, quien ha ocupado el primer lugar desde octubre de 2017.

Solo en el 2020 ganó cerca de US$140,000 millones. De acuerdo con Forbes, esta es la ganancia más grande de un multimillonario en un solo año.

Pese a que la pandemia afectó a millones de empresas en el mundo, las compañías de Musk se vieron impulsadas.

El año pasado el precio de las acciones de Tesla aumentaron un 743% en medio de su inclusión en el índice S&P 500 y el entusiasmo de Wall Street y de los inversores minoristas por igual.

De acuerdo con Bloomberg, la participación de Musk, del 20% en el fabricante de automóviles, cuenta con unos US$ 42.000 millones de ganancias en papel no realizadas sobre opciones sobre acciones adquiridas.

Esos valores provienen de dos subvenciones que recibió en 2012 y 2018, la última de las cuales fue el acuerdo salarial más grande jamás alcanzado entre un CEO y una junta corporativa.