Más de la mitad de los trabajadores no logran pagar cómodamente sus gastos de manutención cada mes y admiten que viven “al día”. | Fuente: Andina

El aumento del costo de vida debido a la inflación ha llevado a que los peruanos busquen salidas para enfrentar la situación, una de estas soluciones ha sido conseguir un segundo empleo.

Según un sondeo de Deloitte Global, un 35% de peruanos de entre 26 y 41 años, también conocidos como millennials, señalan tener un segundo empleo para poder solventar sus gastos.

En tanto, un 38% de los centennials, aquellos con menos de 25 años, indica haber optado por otro empleo para enfrentar el alto costo de vida.

"El incremento del costo de vida no se compensa con los aumentos salariales, y por eso 1 de cada 3 opta por un trabajo secundario a tiempo parcial y así completar para su gasto", dijo Gestión Giovanni Sissa, socio de Consultoría de Deloitte, al diario Gestión.

La consultora señala que el 80% de los trabajadores que opta por un segundo empleo cuenta con estudios superiores, mientras que el 20% restante tiene estudios en proceso.

"Una de las consultas que hicimos es por qué dejaría un trabajo un millennial o un centennial y un 39% señaló que es por la paga baja. Es decir, si es muy poco y no cubro mis necesidades migro a otro empleo, pero si eso está cubierto ya no es lo más importante y me preocupo por un balance entre mi vida laboral y personal y un mayor desarrollo profesional", agregó Sissa.

Respecto a los tipos de empleo que consiguen para tener un segundo ingreso, el estudio sostiene que la mayoría de millennials opta por una consultoría o emprendimiento (34%) o la venta de productos o servicios a través de plataformas en línea (13%). Solo un 4% de los menores de 41 años optan por laborar en un restaurante o tienda minorista.

En cambio, el 24% de los menores de 25 años prefieren trabajar en un restaurante o tienda y solo un 11% tiene un emprendimiento, mientras que un 14% vende productos por internet.

Cabe mencionar que, según Deloitte, más de la mitad de los trabajadores de centenillas y millennials indican que no logran pagar cómodamente sus gastos de manutención cada mes y admiten que viven “al día”.

Esta situación impide que tengan capacidad de ahorro, por lo que solo un 50% de encuestados señala que espera poder jubilarse o retirarse con comodidad financiera.