El aumento en los montos de las regalías se sustentó en la recuperación de los precios internacionales de los hidrocarburos y la reactivación de la economía. | Fuente: Andina

Las empresas del sector hidrocarburos pagaron US$ 358 millones en regalías entre enero y mayo, según reportó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Esta cifra es 110.9% mayor a los US$ 170 millones que pagaron al Estado en regalías durante el 2020.

Solo en mayo de este año el incremento fue de 251.8%, pues en ese mes las empresas de la industria hidrocarburífera nacional pagaron US$ 71.9 millones por regalías.

Lo registrado en mayo es incluso más alto que las cifras que se tuvieron en el mismo mes del 2019, cuando las regalías fueron de US$ 67 millones.

Fueron en total US$ 20.4 millones por la explotación de gas natural, US$ 13.6 millones por petróleo, y US$ 37.9 millones por la producción líquidos de gas natural.

Este incremento en el montos de las regalías se debió a la recuperación de los precios internacionales de los hidrocarburos y la reactivación de la economía nacional en los primeros meses del 2021.

La SNMPE señala que las regalías provenientes por la producción de líquidos de gas natural y gas natural han recuperado sus niveles pre cuarentena. Sin embargo, las del petróleo aún se mantienen debajo de las cifras prepandemia.