Este aumento se debió al incremento de los precios internacionales de los hidrocarburos y la reactivación de la economía nacional. | Fuente: Andina

Las empresas del sector hidrocarburos pagaron un total de US$ 445.3 millones en regalías al Estado durante el primer semestre de 2021, según informa la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Esta cifra es 124.4% mayor a lo que se entregaron las petroleras en los primeros seis meses del 2020, cuando se pagó US$ 198.4 millones.

Solo en junio de este año las compañías entregaron US$ 86.7 millones por 86.7 millones, superando en 204.7% lo que se registró en el 2020.

Las regalías pagadas en el mes de junio incluso fueron superiores a las reportadas en el mismo periodo del 2019, cuando se pagaron US$ 56.2 millones.

En total las compañías del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías: US$ 31.2 millones por la explotación de gas natural, US$ 14.6 millones por petróleo, y US$ 41 millones por la producción líquidos de gas natural.

Este aumento en las cifras de la primera mitad del 2021 se debe al incremento de los precios internacionales de los hidrocarburos y la reactivación de la economía nacional.