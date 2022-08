Del total de trabajadores que hay en el Perú solo 23.9% son formales, mientras que el 76.1% se encuentran en la informalidad. | Fuente: Andina

Más de 17 millones personas tienen un empleo en el Perú, pero la mayoría de estos trabajan en la informalidad, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Lo que demuestra que el mercado laboral del país aún no se recupera.

Aunque el mes pasado el presidente Pedro Castillo aseguró que los niveles de empleo prepandemia ya se habían recuperado, la afirmación es engañosa, así lo comenta el gerente del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias, Antonio castillo.

"Decir que el empleo en el Perú de forma general se ha recuperado no es totalmente cierto. lo que ha habido es que el empleo formal sí ha crecido y hemos crecido 2.9% a junio, sin embargo esta cifra esconde dentro de sí una situación en la que hay personas que hay personas que están trabajando menos de 35 horas y que ganan menos del salario mínimo vital", dijo el representante de la SNI.

Del total de trabajadores que hay en el Perú solo 23.9% son formales, mientras que el 76.1% se encuentran en la informalidad.

Para la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la cifra implica un retroceso del mercado laboral a niveles no vistos desde el 2012, pero ¿qué implica que casi ocho de cada 10 empleados sean informales en el Perú?

"La cantidad de trabajadores informales aumentó a casi 13 millones de empleos a nivel nacional. La informalidad implica sacrificar los beneficios del sistema formal con tal de continuar recibiendo ingresos. Implica que no hayan contratos ni garantía de una estabilidad laboral, que no se paguen ni supervisen los salarios, ni haya un reconocimiento obligatorio de beneficios como trabajar hasta un máximo de 48 horas semanales, estar afiliado a un sistema de salud o pensiones, entre otros aspectos", explicó Daniel Najarro, analista de Estudios Económicos de Comex.

Hasta la mitad del año se evidencia que hay 1 millón 54 mil trabajadores informales más que en el 2019, y al menos en el área urbana el INEI indica que la informalidad afecta más a las mujeres puesto que afecta al 74.1% de las trabajadoras.

Otro grupo fuertemente golpeado por la falta de oportunidades laborales es el de menores de 25 años, pues cerca de nueve de cada 10 jóvenes que tienen un empleo son informales. pero, ¿por qué está tan afectado este grupo?

"Por un lado son quienes acaban de terminar de estudiar y no tienen mucha experiencia y tampoco tienen mucha formación. Esa falta de experiencia hace que no tengan oportunidades. En realidad las empresas y las instituciones del país no reciben estímulos del gobierno, como en otros países, no tienen políticas públicas de estimulación del empleo joven", comentó María José Gómez, directora de la Fundación Forge.

Los especialistas advierten que parte importante de la generación de empleo formal es la inversión privada, sin embargo las últimas proyecciones empresariales no son positivas.

Recientes cifras del Banco Central de Reserva (BCR) indican que debido a la incertidumbre política las expectativas de contratación de las empresas para los próximos tres meses son pesimistas, afectando aún más la precaria situación que se vive en el mercado laboral nacional.