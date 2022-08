A nivel nacional hay cerca de 1 millón 235 mil trabajadores en el sector de Construcción, según datos del INEI. | Fuente: Andina

El Poder Ejecutivo promulgó la ley que establece normas para la jubilación de los trabajadores que laboran en el sector de Construcción civil, como parte de un régimen especial.

La ley Nº 31550, aprobada en el Congreso, fija que ahora los empleados de este sector podrán acceder a una jubilación al cumplir los 55 años de edad.

Para ello, los trabajadores deberán acreditar 180 meses de prestación de servicios con aportes a un sistema de pensiones, sea AFP u ONP.

De los 180 meses de aportes mencionados, que se traducen en 15 años de aportación, al menos 72 meses deben haber sido prestados en la actividad de construcción civil. Es decir, el empleado debe haber laborado al menos unos 6 años en construcción de manera formal.

¿Cómo se calculará la pensión?

La norma establece que para calcular el monto de pensión que recibirían los trabajadores que se jubilen en este régimen se consideran las 60 últimos remuneraciones o ingresos asegurables percibidos.

Además, los trabajadores recibirían todos los beneficios que correspondan a cada régimen previsional, sea público o privado.

Para la implementación de esta ley, el Poder Ejecutivo deberá aprobar las disposiciones reglamentarias dentro de un plazo de 60 días.

¿Cuántos trabajadores de Construcción hay?

En el sector de Construcción laboran cerca de 1 millón 235 mil trabajadores a nivel nacional, según recientes datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Hasta el primer trimestre del año, de enero a marzo, se registraron 25.4% más trabajadores en este sector que en el 2019, pero no todos son formales.

En el área urbana se estima que solo unos 161 mil 800 empleados de Construcción laboran de manera formal, representando solo un 4.1% de la población empleada que trabaja dentro de la formalidad.

Son unos 944 mil trabajadores de Construcción los que laboran en situación de informalidad y no podrían acceder al régimen de jubilación mencionado, pues regularmente son solo los formales los que realizan aportes a los sistemas de pensiones.

La cantidad de trabajadores de construcción informales ha crecido un 42.2% si se comparan las cifras del último año con las previas a la pandemia.

Cabe mencionar que estos trabajadores informales no tienen beneficios laborales, es decir, no están afiliados a seguros, sistema de pensiones, no reciben gratificaciones o CTS, y es posible que ni siquiera ganen el sueldo mínimo. Actualmente el ingreso promedio de un empleado en Construcción es de S/ 1,614.2.