Estados Unidos busca invertir más en Perú: ¿En qué sectores?

José Fernández, subsecretario de Estados para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, de los Estados Unidos, visitó nuestro país y mostró su interés en reforzar sectores como el minero y el comercio exterior.

Durante su paso por el Perú, el funcionario firmó un memorando de entendimiento con la Cancillería peruana para reforzar la gobernanza en los minerales críticos, la inversión y la seguridad de las cadenas de suministro mundiales entre el Perú y EE.UU.

“Este acuerdo no solamente es sobre el cobre, es sobre minerales críticos en general, naturalmente el cobre es un mineral muy importante para la transición energética, pero va mucho más allá, el litio pudiera ser otro metal”, explicó.



Fernández enfatizó en crear cadenas de suministro de minerales críticos que sean seguras, sostenibles y confiables, dado que "es una prioridad de seguridad nacional" para el Perú y Estados Unidos.

Actualmente, hay modelos sobre el mercado global por estos minerales estratégicos con una demanda que puede aumentar “100 veces” para el 2050, a fin de cumplir con los objetivos climáticos.



“Satisfacer esta demanda va a plantear un desafío enorme para nuestras naciones, porque si no podemos conseguir estos minerales, no vamos a poder cumplir con los objetivos (ambientales) que tenemos”, señaló.



Adicional a ello, el especialista aclaró que este acuerdo fortalecerá los vínculos entre Estados Unidos y Perú, pero descartó que sea un instrumento de política exterior de Estados Unidos.

“China puede decirle a sus empresas que inviertan, son instrumentos por ley del gobierno chino, nosotros no podemos hacer lo mismo con las empresas norteamericanas, yo no puedo decirle a Newmont tienes que invertir en el Perú, no se trata de eso, por eso tenemos este acuerdo, le podemos decir esta es la información que tenemos, tenemos acceso a personas en el Ministerio de Energía y Minas que te pueden contestar las preguntas, o sea, podemos facilitar, pero no podemos ordenar. Eso quiere decir que nuestras inversiones, hay veces que toman más tiempo, pero no son instrumentos de política exterior”, dijo para El Peruano.



“Ofrecemos trabajar con las comunidades, beneficiar a los países porque hay muchos ejemplos de proyectos que no han seguido las mejores normas y no han salido adelante. Entonces nuestras compañías son parte de los valores que nosotros promovemos, respeto a las comunidades, el cumplimiento de la ley laboral, etcétera”, agregó.



Financiamiento para proyectos mineros

Fernández señaló que la participación del Perú en la Asociación para el Aseguramiento de Minerales contribuirá el fortalecimiento del suministro de metales críticos.

“Ser miembro del foro también le permite Perú acceder de manera directa a los 15 socios que somos miembros de esta asociación, que se han comprometido a poner a disposición sus instituciones financieras para apoyar proyectos sobre minerales críticos, en el marco de la Asociación para el Aseguramiento de Minerales”, dijo.



Otros sectores a impulsar

El funcionario estadounidense también lideró una misión empresarial que buscó información sobre oportunidades de inversión en el Perú, en diversos sectores.

“Nos vamos con una visión de un país que no solamente en el campo minero, sino en el informático, de la tecnología, salud, y en muchos otros campos está dispuesto a recibir inversión norteamericana y de otros países”, afirmó.

A su vez, explicó que el comercio entre Perú y Estados Unidos casi se ha triplicado desde que firmaron el Tratado de Libre Comercio (TLC): "Hoy son casi $ 27,000 millones de los $ 9,000 millones hace 15 años; además de eso tenemos casi $ 7,000 millones en cuanto a inversión".

“Nosotros tenemos más de un millón 100,000 empleos creados por la inversión estadounidense en este país, esa es nuestra oferta, pero no se trata nunca de decirle un país que no tenga relaciones con China o con cualquier otro, porque nosotros tenemos relaciones muy importantes comerciales con China, se trata simplemente de mejorar la oferta y entonces que el país compare”, finalizó.