"No es una solución viable": Municipalidad de Talara rechaza privatización de Petroperú

El alcalde provincial de Talara, Sigifredo Zárate Vite, defendió este martes el comunicado que el municipio dirigió a la presidenta Dina Boluarte para expresar su rechazo a la idea de privatizar Petroperú. En el escrito, el funcionario mostró su preocupación ante la posibilidad porque consideró que no tendría resultados.

"Hemos sido testigos directos del tema de la privatización de los lotes petroleros y lamentablemente no ha tenido muy buenos resultados. En nuestra zona, la privatización se tomó una producción de casi 140 000 barriles que en este momento ha caído a menos de 30 000. Y eso porque no hay un compromiso real... deberíamos salvar la situación crítica que tiene Petroperú, pero no es desde nuestro punto de vista una solución viable", expresó en el programa 'Economía Para Todos' de RPP.

Zárate reconoció la crisis que hay en Petroperú, pero consideró que si se vendiera la compañía, su valor estará por debajo de lo real y los peruanos terminaríamos asumiendo la diferencia.

"Creo que no es conveniente, más aún si es que esa imagen se le brinda al mercado exterior. Entiendo que es mucho más perjudicial no solamente en el ámbito petrolero, sino en el económico", añadió.

El alcalde de Talara recalcó que un posible ingreso de capitales privados a Petroperú sería darle la administración a ese sector. No obstante, consideró viable una reestructuración de la empresa.

"Estoy de acuerdo que debe haber una reestructuración dentro del personal porque hay muchas planillas doradas, aunque no representa un porcentaje significativo de toda la inversión de Petroperú. Entiendo que está entre un 6 u 8% del tema de planillas, pero hay situaciones que tienen que revisarse. Nadie ha mencionado por qué la refinería (de Talara) pasó de 2 000 millones a más de 8 000 millones de soles. Ahí creo que debe hacer una exhaustiva investigación y determinar culpables", manifestó el burgomaestre.

Directorio responderá ante el Congreso

La comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó hoy citar a los integrantes del directorio que conforma Petroperú a fin de que ellos expliquen la situación que vive la compañía. Esto después de que la empresa estatal revelara la semana pasada que atraviesa una “situación compleja”.

"Fijamos hoy la fecha para que el directorio en pleno esté presente y nos expliquen. Vamos a escuchar también al titular de la cartera que tiene mucho para decir si el Gobierno está pensando en fortalecer a Petroperú porque es prácticamente la única empresa del país que lamentablemente está en problemas", expresó el congresista Paul Gutiérrez, integrante de la comisión.

Los miembros del directorio de Petroperú, liderado por el economista Oliver Stark Preuss, deberán acudir el próximo martes 10 de setiembre. Además, también se invitará a los trabajadores de la compañía estatal a fin de conocer por qué se ha llegado a una crisis económica dentro de la institución.