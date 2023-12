Este 8 y 9 de diciembre son feriados ¿cuánto te deben pagar si trabajas estos días?

Este viernes 8 y sábado 9 de diciembre serán feriados en todo el territorio peruano por el Día de la Inmaculada Concepción y la Battala de Ayacucho, respectivamente. Sin embargo, no todos los trabajadores podrán aprovechar este día de descanso, pues en algunos sectores las labores no pueden deternerse.



De acuerdo con el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los empleados formales que laboren durante el feriado recibirán un pago adicional al que reciben normalmente por un día de trabajo.

Por este día, los trabajadores deben percibir por cada feriado una “triple” remuneración diaria: una por el feriado y otra por el trabajo realizado que se contrapresta con la sobretasa del 100%.

"Por ejemplo, si la remuneración mensual es 1,500 soles, la remuneración diaria será de 50. Si trabaja en este feriado sin descanso posterior percibirá 50 soles por el día laborado y adicionalmente 100 soles más. Es decir que a fin de mes recibirá 1,600 soles", explicó el gerente del Centro Legal de la CCL, Álvaro Gálvez.

Esta triple remuneración por el feriado aplica tanto para los trabajadores que laboren de forma presencial como aquellos que accedieron al teletrabajo, siempre y cuando no se cambie ese día de trabajo por un descanso sustitutorio posterior.

Ten en cuenta que, según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con los descansos en días feriados no laborables, es considerado una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, cuya sanción dependerá del tipo de empresa y de la cantidad de trabajadores afectados

Cabe precisar que este feriado no es igual al día no laborable, pues el feriado es determinado por ley e implica el pago extra correspondiente. Aquellos empleados que no laboren durante este feriado recibirán su pago normal.



En el caso del día no laborable, que no es establecido por ley, este sí es compensable, es decir, el colaborador debe devolver las horas no trabajadas por ese día de descanso.

¿Cuáles son los feriados del 2023?

Estos son los días feriados establecidos para este 2023 de acuerdo a ley: