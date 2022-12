Cuando el feriado coincida con el día de descanso ambos se superponen y se hacen valer como un solo día de descanso, señala la Sunafil. | Fuente: Andina

El primer feriado del 2023 cae el próximo domingo y pese a que para muchos es un día de descanso, algunas personas deberán trabajar durante esta fecha ¿qué deben tener en cuenta?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) indica que los trabajadores que laboren durante este 01 de enero deben recibir un pago adicional debido a que es feriado.

Según indican, se considera que si un trabajador labora en un día feriado y no tiene un día de descanso sustiturio, deberá recbir tres pagos.

En primer lugar se tiene en cuenta la remuneración correspondiente al día feriado, la cual ya está incluida en la remuneración mensual.

En segundo lugar se tiene la remuneración correspondiente a la labor efectuada, y por último un monto adicional que equivale a una sobretasa del 100% de la remuneración correspondiente a la labor efectuada.

"En caso de que tu empleador te otorgue días de descanso en sustitución a cada feriado laborado, ya no percibirás la suma adicional. No se considera que se trabajó en feriado no laborable cuando el turno de trabajo inicia un día laborable y termina en un feriado no laborable", precisa la Sunafil.

Pero, ¿cómo calcular cuánto tendrían que pagarte si efectivamente trabajarás ese día?

En caso ganes el sueldo mínimo legal de S/ 1,025, tu pago diario es de un aproximado de S/ 34.16. Para calcular esto solo debes dividir el sueldo mensual entre 30 días.

Teniendo estos S/ 34.16 como base del ejemplo, recuerda que se reciben dos pagos adicionales porque uno de estos ya está incluido en tu salario mensual, por lo que debes multiplicar esos S/ 34.16 por dos, lo que te dará un total de S/ 68.32. Ese monto se suma a los S/ 1,025 que percibe el trabajador, es decir, al final del mes recibirá un aproximado de S/ 1,092.32.

Multas

Las empresas y empleadores que no cumplan con realizar el pago adicional de que le corresponde a sus trabajadores por laborar durante el feriado, ni den un descanso sustitutorio podrían ser sancionados. No realizar el pago implica un infracción muy grave en materia de derechos laborales.

De acuerdo con la Sunafil, las multas oscilan entre S/1,058 a S/241,638, dependiendo de si se trata de una micro, pequeña o gran empresa.