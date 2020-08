El Instituto Peruano del Deporte suspendió la Liga 1 Movistar | Fuente: Liga 1

Las aglomeraciones de hinchas reportadas por el retorno de la liga 1, generaron que el Instituto Peruano del Deportes (IPD) suspenda nuevamente el campeonato de fútbol peruano.

Esto no solo tiene impacto en el ámbito deportivo, sino también en la economía de los equipos, afectando especialmente a sus trabajadores y a negocios relacionados al rubro, según indica Benjamín Romero, gerente de marketing de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Del fútbol viven muchísimas personas, hay personas que creen que solo son los jugadores (los afectados). Es importante lo que afecta a miles de familias que viven del fútbol en Perú", dijo Romero.

Los más de cuatro meses de paralización en la actividad deportiva han generado una evidente afectación económica de millones de dólares.

"El impacto económico y financiero para la industria del fútbol es nefasto, para la federación ya es de millones de dólares y estoy seguro que para los clubes también”, señaló.

En entrevista a RPP, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF indicó que unos 1,000 jugadores de primera división podrían quedar sin trabajo ante una hipotética paralización del fútbol por lo que quede del 2020.

Por el momento no existen cifras concretas, pero hay una gran incertidumbre respecto a las posibles pérdidas que tendrían que enfrentar en la industria deportiva en caso se cancele el fútbol.

"En la mayoría de clubes peruanos, el 70% de ingresos le corresponde a los derechos de televisión, 20% a esponsoría y 10% a taquilla", indicó Eduardo Flores, director de marketing deportivo de Toque Fino.

El especialista indicó que ante las restricciones es muy probable que este año no se generen ingresos por la taquilla, es decir, la venta de entradas, agravando aún más la situación.

"Si efectivamente el fútbol peruano no se reinicia y se cancela automáticamente se frenan los pagos, lo que va a hacer son dos efectos sumamente devastadores: La mayoría de los equipos van a entrar en quiebra y lo segundo es el desempleo de más de 600 jugadores profesionales", explica Flores.

¿Qué medidas están tomando?

El gerente de Marketing de la FPF nos comentó algunas de las medidas que han debido tomar durante los meses de paralización.

“En las federación hemos hecho reuniones con todos los patrocinadores para que no se corte la cadena de pagos, (hemos tenido que) hacer renegociación de los pagos más no la reducción en los mismos. Nos hemos dedicado también a todo el tema digital, aunque no genera grandes resultados, pero es el canal de comunicación para mantener la llama del fútbol", precisó.

Por su parte, Eduardo Flores indicó otras medidas que se han tomado en algunos de los clubes de fútbol peruano.

“Las empresas han tenido que reducir cualquier tipo de inversión. Primero pasó por la planilla de jugadores porque obviamente deben entender que la industria se ha visto muy afectada”, señala.

Ante ese escenario, Flores también indica que en el Perú la empresa que tiene los derechos de televisión cumplió con el 100% de los pagos para evitar la quiebra de los clubes.

Pese a todos los protocolos preparados y las cuantiosas pérdidas, todo dependerá de las decisiones que tomen las autoridades respecto a la suspensión de los partidos. Para los especialistas lo primordial es salvaguardar la salud y seguridad de los jugadores y las miles de familias que dependen de esta industria.