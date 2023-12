Este jueves comienza devolución del Fonavi, ¿qué debes saber?

Desde el jueves 21 de diciembre se inicia la devolución de los aportes del Fonavi, para quienes estén inscritos en el padrón.

Este jueves 21 de diciembre comienza la devolución de los aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), para quienes estén registrados en el padrón n.° 20 que tiene a 64 000 beneficiarios.

“Lo que tiene que hacer fonavista es ingresar a la página web www.fonavi-st.gob.pe , ahí el usuario fonavista lo único que tiene que hacer es poner el tipo de documento DNI, también va a encontrar un código capcha y con eso verificará si es que está en un grupo de pago”, explicó el jefe de la Subunidad de Orientación y Registro de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Eduardo Gaitán Vilca.

Cuando se ha comprobado que se está dentro de un grupo de pago, podrá acercarse a las oficinas del Banco de la Nación para realizar el cobro, a partir del 21 de diciembre. Para evitar largas esperas, se estableció un cronograma según el número de DNI.

Cronograma de pagos

Jueves 21 de diciembre del 2023: 0 y 1

Viernes 22 de diciembre del 2023: 2 y 3

Sábado 23 de diciembre del 2023: 4

Martes 26 de diciembre del 2023: 5 y 6

Miércoles 27 de diciembre del 2023: 7 y 8

Jueves 28 de diciembre del 2023: 9

Viernes 29 de diciembre del 2023: Rezagados (aquellos que no pudieron cobrar)

El funcionario recordó que se ha establecido el 29 de diciembre para aquellas personas que no alcanzaron a cobrar en sus fechas previstas.

Salí en los padrones anteriores, pero no cobré, ¿puedo hacerlo ahora?

Gaitán Vilca también aclaró qué pasará con aquellas personas que fueron incluidas en los padrones anteriores al 20 y no desembolsaron el monto.

“En padrón n.° 20 básicamente es para las personas mayores de 60 años que no hayan salido en un grupo de pago anterior del 1 al 19”, explicó. Por ello, quienes no lograron retirar su dinero cuando salieron en los padrones anteriores no podrán hacerlo con este y deberán esperar las siguientes listas.

El máximo de dinero que podrá ser retirado será de S/ 6 000 y el cobro podrá realizarse en cualquier agencia del Banco de la Nación; es decir, si eres original de otro departamento y estás en Lima, podrás hacer el cobro en la capital o en cualquier otra región donde te encuentres.