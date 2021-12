Los despachos de pisco superaron los US$ 5 millones 807 mil hasta octubre. | Fuente: Andina

La exportación de bebidas alcohólicas peruanas casi se duplicó durante enero y octubre de este 2021, según la Asociación de Exportadores (ADEX).

En el periodo analizado los despachos al exterior de pisco, aguardiente, ron, y vino ascendieron a US$ 12 millones 449 mil.

La cifra es 92% mayor a la exportación registrada en el 2020, e incluso llega a superar los niveles prepandemia. Si se compara con lo exportado en el 2019, se ha avanzado un 4%.

Hasta octubre se exportaron US$ 5 millones 807 mil en pisco, US$ 3 millones 227 mil en aguardiente, US$ 2 millones 438 mi en ron, y U$ 976 mil en vino.

Los principales mercados de estas bebidas alcohólicas peruanas a octubre fueron Estados Unidos (US$ 2 millones 997 mil) con un incremento de 129%, España (US$ 584 mil 669 mil) 137%, Países Bajos (US$ 499 mil 721) 100%, Francia (-2%), Reino Unido (57%), y Australia (190%).

Este avance ha sido posible a pesar del complejo escenario que han enfrentado los productores, destacó la gerenta de Agroexportaciones de la entidad gremial, Susana Yturry Farge.

“La campaña de fin de año es una de las más importantes para este rubro, por lo que los empresarios deben innovar en sus líneas, mantener los estándares de calidad, y por supuesto, expandir sus horizontes y llegar a más mercados internacionales”, comentó.

Por su parte, el gerente general de Viña Los Reyes, Juan Carlos Alvarado, señaló que su sector enfrenta un fuerte problema de escasez de envases pues la firma más grande del Perú no puede abastecer la demanda actual.

Además, indica que si se busca importar botellas de Chile faltan contenedores, y los que están disponibles tienen precios muy altos. Actualmente exportar en un container tiene un precio de US$ 5 mil, cuando antes costaba US$ 600.