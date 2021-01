Este sector representa el 17,2% del total exportado, cuyo desempeño positivo se explica principalmente por mayores envíos de frutas. | Fuente: Andina

Las exportaciones agrarias del sector no tradicional sumaron US$ 6,021 millones desde enero hasta noviembre del 2020, según informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Esto significó un crecimiento de 8.1%, si se compara con lo registrado en el 2019.

"Este sector representa el 17.2% del total exportado, cuyo desempeño positivo se explica principalmente por mayores envíos de frutas", dijo el director ejecutivo del Idexcam, Carlos Posada.

Según indicó, se exportaron:

- Arándanos valorizados en US$ 936 millones (29.21%).

- Paltas con un valor de US$ 755 millones (0.16%).

- Uvas frescas por US$ 712 millones (18.37%).

- Mangos frescos valorizados en US$ 238 millones (19.25%).

Los principales mercados para esto fueron Países Bajos (US$ 842 millones); Reino Unido (US$ 247 millones); España (US$ 187 millones) y China (US$ 137 millones).

A este crecimiento también contribuyeron las hortalizas como:

- Espárragos preparados o en conservas por US$ 90 millones (5.32%).

- Alcachofas preparadas o en conservas por US$ 85 millones (7.44%)

- Cebollas frescas o refrigeradas valorizadas en US$ 80 millones (8.75%).

Estos productos se exportaron principalmente a Estados Unidos (US$ 532 millones); España (US$ 179 millones); México (US$ 43 millones); Países Bajos (US$ 38 millones) y Reino Unido (US$ 35 millones).

NUESTROS PODCAST

INFORMES RPP: Cierre de playas y suspensión de vuelos de Europa a Perú