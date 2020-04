Pese a la crisis del coronavirus en el mundo, entre enero y febrero las exportaciones en minería y agro registraron cifras azules, según CCL. | Fuente: RPP

Entre enero y febrero de este año las exportaciones mineras y agrarias, que generan un alto ingreso a país, registraron valores positivos. Ello, a pesar del contexto de una crisis sanitaria mundial generada por el COVID-19.

Solo los despachos mineros sumaron US$ 3.992 millones. Lo que representa un crecimiento de 0,12%, en relación con el mismo periodo del 2019. Así lo confirmó Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

“En tanto, los envíos del sector agrario no tradicional se expandieron en 8,89% con US$ 1.161 millones”, precisó.

Sin embargo, cabe resaltar que durante los dos primeros meses del año, las exportaciones peruanas retrocedieron en 5,82% respecto al mismo periodo de 2019, reportando un valor total de US$ 6.849 millones.

Al detalle

De los envíos tradiciones, los rubros de mayor caída fueron la pesca tradicional. Mientras en el sector no tradicional los afectados son minería no metálica, textil y confecciones, pesca no tradicional y metal mecánico. (Ver Tabla)

Ahora, si vemos los países destinos, según la Sunat los más afectados fueron China (-20%), Estados Unidos (-2%), Unión Europea (-5%), India (-5%) y Brasil (-39%).