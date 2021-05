Para este 2021 la producción real puede ser hasta un 42% menor que los niveles proyectados por las compañías. | Fuente: Reuters

Las empresas fabricantes de vacunas contra la COVID-19 podrían ganar hasta US$ 190,000 millones en ventas durante este 2021, según estima Airfinity Ltd.

En esta proyección, que se cumpliría si este año alcanzan las metas de producción, calcula que son nueve empresas las más beneficiadas del mercado de vacunas.

Entre las empresas que lograrían ganancias récord están las estadounidense Pfizer Inc. y Moderna Inc., y las chinas Sinovac Biotech Ltd. y Sinopharm Group Co. Estas dos últimas representan al menos una cuarta parte de los ingresos esperados.

La investigación señala que Sinovac podría recaudar hasta US$ 25,000 millones y Sinopharm hasta US$23,000 millones, impulsando a China en el mercado de la inmunización mundial.

Por su parte, este año Pfizer y Moderna podrían ganar hasta US$44,000 millones y US$32,000 millones, respectivamente. Solo en sus vacunas sus ventas serían de US$ 26,000 millones y US$ 19,000 millones.

“Este era un mercado que no existía hace un año (...) Son números muy significativos, y también es la razón por la cual no todos los países han podido asegurar los suministros necesarios; porque requiere una inversión bastante considerable para vacunar a toda su población”, señala Rasmus Bech Hansen, director ejecutivo de Airfinity, a Bloomberg.

Los pronósticos de ingresos dependen del precio y de si las empresas logran sus objetivos de producción y entrega, donde algunas ya han enfrentado desafíos.

Para este 2021 la producción real puede ser hasta un 42% menor que los niveles proyectados por las compañías, por que los investigadores esperan que los ingresos sean de por lo menos US$ 97,000 millones.

¿Cuánto cuestan las vacunas contra la COVID-19?

El estudio estima que las vacunas tienen los siguientes precios:

Sinovac: La dosis de este laboratorio cuestan US$12

Sinopharm Cada dosis cuesta entre US$12 y US$23.

AstraZeneca: Cobra entre US$3.50 y US$5.25 por dosis

Pfizer: La dosis cuesta entre US$12 y US$14.50

Moderna: Los precios oscilan entre US$ 18 y US$ 32.

Sin embargo, Airfinity señala que faltan detalles sobre los contratos, pues usualmente los fabricantes de medicamentos usan modelos de precios escalonados que cobran a los países en función de sus niveles de ingresos.