Agricultores ya no esperan nada del ministro Alencastre

Los agricultores del Perú perdieron toda la esperanza en la llegada de la urea y solo esperan las consecuencias en el consumidor final. Esto lo dijo Eduardo Contreras, gerente general de la Confederación Nacional de la Junta de Agua del Perú a RPP Noticias.

"La afectación al productor ya se ha sentido, pero para el consumidor final se sentirá a partir del próximo año. En los mercados, el precio y la cantidad de gramos ya está variando”, precisó el vocero.

Aunque las razones son obvias, Contreras recargó estas consecuencias en la demora de la urea, cuyo proceso de compra se ha truncado por mala gestión, según el dirigente. Esto ha hecho perder las esperanzas en los agricultores, quienes consideran que sus pedidos caen en saco roto.

No esperan nada del ministro

"Ya no le hemos pedido nada al ministro, porque todo lo que le hemos pedido, ha hecho todo lo contrario. El pequeño productor ya no alberga ningún tiempo de esperanza, solo esperamos que termine el proceso de la urea sea favorable o no y poder ver qué acciones se van a tomar", explicó el dirigente.

No solo perdieron la esperanza en la gestión del ministro de Desarrollo Agrario y Riego Luis Alencastre, también en la llegada del fertilizante por ello no dejaron de trabajar a pesar de no contar con este insumo.

"El agricultor no ha dejado de trabajar, a pesar de que la urea estuvo carísima a S/200, cuando estaba costando a 60 u 80 soles, de todas maneras compró su insumo, y de todas maneras ha tenido que sembrar. Lo que sí se ha notado es que hubo menos intención de siembra y una contracción en la producción nacional y lógicamente lo que sí se ha sentido es un perjuicio en el pequeño y mediano productor", expresó.

La urea no es la única necesidad

Como sabemos, la urea es el principal fertilizante utilizado en el norte del país; sin embargo, no es el único refirió el dirigente. Lo preocupante es la falta de todos los insumos y temen que el gobierno no les de solución.

“Existen varios tipos de fertilizantes que se utilizan, el crítico es la urea que es el que más se usa, pero la urea es un porcentaje, nos preocupa que el proceso no lo han conducido bien", refirió.