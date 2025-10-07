Feriado miércoles 8 de octubre: ¿Cuánto me deben pagar si trabajo mañana?

Si te toca trabajar, la ley establece que deberás recibir el triple de tu pago diario, salvo que tu empleador te otorgue un descanso compensatorio. Aprende aquí cómo calcular tu remuneración.

Este miércoles 8 de octubre será feriado nacional en todo el Perú por la conmemoración del Día del Combate de Angamos, fecha en la que se rinde homenaje al almirante Miguel Grau.

A diferencia del año pasado, no habrá un día no laborable adicional, por lo que será el único feriado del mes de octubre.

De acuerdo con el artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 713, este día es de descanso obligatorio para los trabajadores del sector público y privado, con derecho a goce de haber por parte del empleador. Sin embargo, quienes deban laborar ese día tienen derecho a una compensación especial.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo el feriado del miércoles 8 de octubre?

En caso de que el trabajador deba asistir a su centro de labores o deba realizar trabajo remoto, existen 2 escenarios posibles:

Que el empleador otorgue un día en compensación por el día trabajado.

por el día trabajado. En caso no opten por el día compensatorio, el trabajador deberá recibir tres remuneraciones: una por el día feriado, otra por el trabajo que realiza y una sobretasa del 100 %.

¿Cómo calcular mi pago por el feriado del miércoles 8 de octubre?

Por mencionar un ejemplo, si la remuneración diaria de un trabajador equivale a S/ 50, este recibirá dicho monto por ese día (ya incluido en la remuneración semanal, quincenal o mensual); S/ 50 más por el trabajo realizado y S/ 50 más como sobretasa. En total, deberá recibir S/ 150 soles por este feriado laborado.

En caso de que la empresa incumpla estas disposiciones, el empleador puede presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Esta infracción es calificada como muy grave y se calcula dependiendo del tipo de empresa y cantidad de trabajadores afectados.