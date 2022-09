Fertiabono: ¿cómo será el pago del subsidio y qué requisitos deben cumplir los beneficiarios?

La autoridad admitió que no hay forma de garantizar que el dinero entregado a través del Fertiabono sea destinado a la compra de fertilizantes. No obstante, indicó que existen unos requisitos que ayudarán a que el subsidio cumpla con ese fin. "El primer requisito y fundamental es que este productor esté registrado en el padrón de productores agrarios [...] Además de estar en el padrón, tiene que tener no más de 10 hectáreas sembradas y cultivar 40 cultivos que han sido priorizados en ese padrón, entre ellos arroz, alberja, camote, frijol, lechuga, maíz, olluco, pallares. O sea, fundamentalmente productos alimenticios", explicó.