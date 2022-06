Nueva licitación podría demorar más de 60 días.

A pocos meses que inicie la campaña agrícola 2022-2023, el proceso de licitación para contratar al proveedor de fertilizante quedó desierto. Esto podría representar un duro golpe a este sector pues se encuentran en la incertidumbre de conseguir los insumos a tiempo para sus siembras.

Ante ello, el exministro de Agricultura Milton Von Hesse criticó la gestión del presidente de la república para designar ministros de esta cartera y advirtió que una nueva licitación podría demandar más de dos meses.

“Una consecuencia de todo este manejo absurdo es que no va a estar el fertilizante a tiempo. Hacer una nueva licitación tardará entre 60 a 80 días, ya cuando la campaña grande haya empezado”, explicó.

Los más afectados

El funcionario advirtió que la demora afectará a los productores familiares y a los consumidores de bajos recursos en la zona urbana. Los menos afectados serán los grandes agroexportadores de la costa, que compraron fertilizante caro y con anticipación, y los pequeños de la sierra que abonan con insumos orgánicos como el guano.

“Los que se van a afectar son los productores familiares de la costa que producen para las ciudades, léase arroz, maíz amarillo duro para la industria avícola y papa, entonces serán esos tres tipos de productores que tendrán que fertilizar menos o sembrar menos hectáreas”, dijo.

En el caso de los consumidores, se restringirá la oferta y la inflación alimentaria, siendo los más afectados los de los sectores socioeconómicos D y E, que destinan más del 50% del ingreso familiar a los alimentos, ellos verán un incremento en los precios del 15% al 20%.

¿Qué hacer?

Von Hesse refirió que la licitación desierta de fertilizantes es la demostración de una “mala capacidad para seleccionar ministros adecuados que tiene el presidente de la república”. Además, hay un silencio por parte del gobierno central y falta de apertura a gremios privados y de otros bandos que no sean los suyos.

“En el gobierno hay una pared, no convocan a nadie que no sean ellos mismos, no escuchan recomendaciones de los técnicos competentes. Hace rato debieron convocar al sector privado, escuchar ideas, y que les permitan conseguir nuevos proveedores. El gobierno está en modo automático y esperando que la crisis se solucione sola”, refirió.