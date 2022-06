Proceso de adquisición de fertilizantes quedó desierto porque comité no incluyó a empresas peruanas, asegura gerente de Ceres Peru

Por la noche del domingo 5 de mayo se conoció que el proceso para eligir un proveedor de fertilizantes para la campaña agrícola 2022-2023 quedó desierto. Esto va de la mano con el decreto de urgencia N° 013-2022 para adquirir urea y cubrir gastos de distribución de este insumo a nivel nacional.

Sin embargo, el decreto estableció que se iba adqurir en el mercado internacional los fertilizantes, y excluye a las empresas nacionales o postores peruanos. En ese sentido, Henry Stweart, gerente general de Ceres Perú SA señaló que hay una contraposición en lo establecido por el comité evaluador y la ley de contratación del Estado.

"Este decreto de urgencia excluye a la participación de empresas nacionales que contraviene a la ley de Contratación del Estado, más aún cuando estas empresas tienen experiencia en exportación y logística interna y en distribución", mencionó en Ampliación de Noticias.

"Entre el comité (Agrorural) y la norma misma hay una contraposición", agregó.

En esa línea consideró que las razones por las cuales el comité anuló la licitación pública es porque no habían contemplado la participación de las empresas peruanas. "Las empresas peruanas tienen capacidad para abastecer el requerimiento con inmediatez", señaló.

En ese sentido, recomendó mejor asesoramiento por parte del comité evaluador del Midagri "para llevar a cabo una subasta inversa/inglesa lo que lograría respetar la ley de contratación del Estado para optimizar los recursos".

¿Por qué hay una contradicción?

De acuerdo con Stewart, la principal diferencia es en la licitación internacional. "La norma de contratación del Estado no excluye una licitación internacional a peruanos a participar", comentó.

"Desde la parte subjetiva, el presidente del comité evaluador —que no han tenido presente esta posición— no han tenido la capacidad de análisis ni determinación. Hoy día las empresas peruanas privadas —de las 5 más importantes de urea en el Perú que se concentran en una parte del mercado— están capacitados para competir con las empresas internacionales para el abastecimiento", criticó en Ampliación de Noticias.

Demanda de fertilizantes y situación de la urea

Respecto a la demanda de fertilizantes, señaló que se debe "ubicar dependiendo del valle geográfico" y que esta comienza con mayor fuerza en el mes de julio. "Dependiendo de la zona, continúa hasta el mes de abril de forma ininterrumpida", agregó.

Explicó que los precios deben clasificarse según la presentación en nitrogenados, fosfatados y potásicos. "Los fertilizantes nitrogenados sí han empezado a ajustarse, y han tenido una sustancial reducción lo cual baja el costo de producción del agricultor y los alimentos. Pero evidentemente todavía no se llega a los precios históricos bajos", comentó el gerente de Ceres Perú en Ampliación de Noticias.

Sobre la procedencia de la urea, comentó que mayormente se extría desde Rusia, pero tras el conflicto que ocurre en Ucrania, se buscó alternativas como Argelia. "En estos momentos en el puerto de Paita ha iniciado la decarga de una nave de 45 mil toneladas de fertilizantes que viene de Indonesia; el cloruro de potasio viene de origen bielorruso pero cargado en Vietnam".

"Es importante la presencia de las empresas peruanas —y más aún con la inexperiencia del Estado y con la gente que han puesto que no diferencia un CFR de un CIF— porque conlleva que en el mercado nacional pueda ser mucho más rápido y que definitivamente llegue este beneficio al agricultor peruano en los proximos 15 a 20 días en caso el mercado internacional no se demore no menos de 70 a 45 días si el proveedor extranjero no es seleccionado", sentenció.