Fiestas Patrias: ¿qué esperan los gremios del mensaje a la Nación?

El mensaje a la Nación de este 28 de julio incluirá medidas puntuales para la economía, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La economía peruana viene enfrentando resultados negativos en los primeros meses del 2023 y, según algunos especialistas, estaríamos enfrentando una recesión técnica, lo cual hace necesario el anuncio de nuevas medidas para reactivar la producción.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asegura que este mensaje a la Nación de este 28 de julio incluirá medidas puntuales para la economía, pero ¿qué esperan los gremios?

"Lo principal que hay que hacer en este momento en el Perú es reactivar la demanda que se ha caído. ¿Por qué se ha caído? porque la construcción viene cayendo 10%, la industria viene cayendo 4%, el cemento -que es un indicador muy claro de lo que pasa en nuestra economía- ha caído cerca al 11%. Estos sectores lo que necesitan es dinamizar el consumo, ¿cómo lo dinamizó? teniendo liquidez. Necesitamos hacer un programa en el Estado para ayudar a estas empresas a salvar de su insolvencia. Esperamos que el mensaje presidencial contenga esto", comenta Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El gremio indica que se requiere que este mensaje brinde confianza al sector empresarial ante la preocupante situación económica del país.

"No tenemos una ruta clara de hacia a dónde vamos a caminar y eso es lo que esperamos para este 28 de julio. Esperamos que la presidenta nos diga a dónde va el Perú por lo menos al 2016 (...) No podemos seguir en piloto automático, la pobreza sigue creciendo, el hambre sigue creciendo, los puestos de trabajo no crecen y está aumentando la informalidad", dijo Salazar Nishi.

El sector de minería, que es uno de los pocos sectores que siguen avanzando, coincide con lo mencionado por la SNI.

"¿Qué necesitamos que ocurra para que la minería pueda trabajar de manera sostenible, continua y las empresas inviertan en el Perú? Dar certidumbre desde el punto de vista político, certidumbre en el manejo de la minería y certidumbre respecto a cómo se benefician los territorios y poblaciones sin las malas inversiones"

Por su parte, la Asociación de Exportadores (ADEX) señala que se necesita convencer a los inversionistas de que el Perú es un país seguro.

“Además, esperamos disposiciones concretas destinadas a simplificar todo el aparato regulatorio y destrabe de proyectos que se encuentran paralizados”, comentó Julio Pérez Alván.

Pérez Alván señala que se requiere un impulso para promover el crédito adecuado, inversión en tecnología y capacitación de los trabajadores