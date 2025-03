FMI: crecimiento económico peruano será de 2.9 % este 2025 y se “requerirá de esfuerzos adicionales" para cumplir la regla fiscal

Importancia del crecimiento económico

Las proyecciones de crecimiento del PBI para este año no son muy optimistas. Si bien hace poco, el FMI indicó un ligero incremento en sus proyecciones de crecimiento para Perú, aún no se ha superado lo estimado anteriormente. Por ejemplo, sabían que para lograr un nivel de bienestar (pib per cápita) similar al que tiene Chile hoy, deberíamos crecer 5.5% al año por los próximos 10 años; y, si crecemos 5% al año, tomaría alrededor de 20 años alcanzar el PBI de países como Corea del Sur al día de hoy. Por eso hoy hablaremos de la importancia del crecimiento para el desarrollo.