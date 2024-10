Julio Velarde expuso fundamentos macroeconómicos del Perú a inversionistas en Washington

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, presentó los fundamentos macroeconómicos del Perú a inversionistas en Washington en sesiones de trabajo que se desarrollaron en paralelo a las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).

En las mismas estuvo acompañado por el gerente general del BCRP, Paul Castillo, y el gerente central de Estudios Económicos, Adrián Armas.

Julio Velarde fue ponente en el Emerging Markets Forum y en sesiones organizadas por J.P. Morgan, Bank of America, Reinventing Bretton Woods Committee, Banco Itaú de Brasil, BBVA y Council of the Americas, entre otras.

Paul Castillo presentó una conferencia sobre mercados emergentes organizado por Deutsche Bank. Por su lado, Adrián Armas fue ponente en la Semana Fintech, con temáticas como la revolución de la inclusión financiera, y en una conferencia organizada por XP Investments.

Las reuniones del FMI y el BM, que se llevaron a cabo entre el 21 y 26 de octubre, congregan a los más altos representantes de bancos centrales, ministerios de finanzas, organismos multilaterales y entidades públicas, así como a líderes empresariales, de organizaciones y de la academia.

Julio Velarde: "Esperamos que este año se reduzca la pobreza"

A inicios de octubre de este año, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, indicó a la cadena de noticias CNN en Español que la pobreza creció mucho a raíz del COVID-19 y la inflación de los alimenos a nivel mundial. Sin embargo, aseguró que esperaba que este año se reduzca la pobreza en nuestro país.

"Cuando suben los alimentos mucho más que los sueldos, obviamente aumenta la pobreza. Lo que estamos viendo ahora más bien es que los precios alimentos suben mucho menos, porque esa subida se ha ido corrigiendo. Ahora, estamos viendo que los sueldos están subiendo alrededor de 7 % de inflaciones 1,8 % y alimentos están subiendo menos de 1 %. Entonces, realmente, esperamos que este año se reduzca la pobreza", mencionó.

Cabe recalcar que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) confirmó que en 2023, la pobreza monetaria experimentó un aumento del 1,5 %, afectando al 29 % de la población del país, en comparación con el 27,5 % registrado en 2022.

Asimismo, Julio Velarde subrayó los altos índices de informalidad que hay en el país, e hizo especial énfasis en la falta de una red de protección social que afectó a los países de América Latina y Asia durante la pandemia.

"Hay mucha informalidad y no hay una buena red de protección social. Entonces, muchos microempresarios o informales se comieron su capital de trabajo durante el confinamiento y algo parecido he visto que ha paso en varios países. (...) En muchos países sí (afectó) y no solo en América Latina, en Asia uno también observa como realmente el COVID de confinamiento afectó fuertemente a los países, a diferencia de Europa y Estados Unidos, no hay una buena red de protección social", afirmó.

Por otro lado, destacó que somos el país que en este siglo ha tenido la inflación más baja después de Panamá y luego más baja de países como Ecuador o El Salvador, que utilizan dólares. En este sentido, el funcionario destacó que el Perú es ahora el país de la región que tiene el mayor periodo de inflación de un dígito.