Pago del Reintegro 3 del Fonavi inicia mañana en el Banco de la Nación: ¿Cómo saber si estoy en el padrón?

Este viernes 11 de abril, a partir de las 8:00 a. m., inicia el pago al tercer grupo de reintegro del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi); así lo informó el Banco de la Nación. La entidad señaló que un total de 189,826 personas, entre exaportantes y herederos que figuren en esta lista, podrán acercarse a cualquiera de las ventanillas del para realizar el cobro correspondiente.

Para saber si forman parte de este grupo, los ciudadanos pueden acceder al portal oficial: www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/. Una vez dentro, deberán hacer clic en el botón: “4. Consulte AQUÍ si es beneficiario del Tercer Grupo, reintegros-abril 2025”.

Según lo establecido por la Comisión Ad Hoc, este grupo está conformado por adultos mayores de 70 años a más, que formaron parte de los Grupos de Pago del 1 al 19 y que no recibieron pagos en los reintegros 1 y 2. De igual manera, por los herederos de fonavistas fallecidos que, al 31 de marzo de 2025, hubieran cumplido 90 años o más.



En el caso de tener alguna consulta, la Secretaría Técnica del Fonavi habilitó los siguientes canales de atención: call center Fonavi (01- 640 8655) y la plataforma de atención presencial en Lima (Jr. Carabaya N° 721).

La atención de consultas relacionadas con este pago del Fonavi se realizará el viernes 11, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y el sábado 12, de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. Desde el lunes 14, el horario será de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



Se recomienda a los fonavistas, verificar primero si pertenecen a este nuevo grupo y luego dirigirse a cualquier agencia para hacer efectivo el pago correspondiente.