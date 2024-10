Gamarra: comerciantes evaluarán salir a marchar pese a grandes pérdidas por Campaña Navideña

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Algunos comerciantes de Gamarra se unieron al paro de transportistas y marcharon contra la criminalidad que presenta el país. Susana Saldaña, Presidenta del consejo directivo en Asociación empresarial Gamarra Perú, conversó con Economía Para Todos por RPP e informó que se reunirá con los otros dirigentes del emporio para analizar una posible marcha, en el caso de que la situación de inseguridad ciudadana no se detenga.

"Por su puesto. Nosotros estamos evaluando medidas en conjunto para ver cómo enfrentamos esta situación. En los próximos días vamos a convocar a una reunión de los dirigentes y después de lo que se acuerde, se convocará a una asamblea general y lo que decida la mayoría lo haremos", expresó.

Sin embargo, también mencionó que paralizar el comercio de Gamarra por un día, genera pérdidas económicas significativas: "La campaña de fin de año representa el 50% de la venta anual. Son más de S/ 3,000 millones y un día de cierre de paralización, a Gamarra le cuesta S/ 20 millones, pero no por eso vamos a ser indiferentes. Enviamos nuestro respaldo y solidaridad a todos los sectores porque todos vivimos esta crisis de criminalidad".

Adicional a ello, exhortó a la presidenta Dina Boluarte a cumplir su rol como jefa de Estado: "Para esta situación de hartazgo solo hay una responsable y es la presidenta de la República quien no ha asumido su liderazgo y no está cumpliendo su deber constitucional de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, la critiquen o no. Exhortamos a la presidenta a que asuma su liderazgo y los cumpla, o si no desea hacerlo, que nos diga y sea honesta con el país".