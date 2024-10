No todos se unirán al paro de transportes: ¿De qué manera protestarán otros gremios?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza de Empresas de Movilidad Urbana confirmó que el jueves 10 de octubre, 23 empresas acatarán el paro de transportistas para exigir medidas contra la inseguridad ciudadana al Gobierno. Frente a ello, gremios de diferentes sectores mostraron su solidaridad y dieron a conocer de qué manera se unirán a la protesta.

Mercados de Lima Norte se suman al paro de transportistas

Luis Samanamú, representante del Mercado Monumental, informó para RPP que en este recinto no trabajarán 700 comerciantes, pero a nivel del distrito de Puente Piedra, son 5,000 comerciantes de los mercados más importantes.

"Nos sumamos porque somos los más afectados. Hacemos un llamado a las tiendas a nivel nacional y que nos sumemos. Las extorsiones en los mercados es de manera quincenal, semanal y mensual. Cobran aproximadamente S/ 10,000 hasta S/ 30,000 dependiendo del rubro y la mercadería que vendan. Ferretería son los más afectados porque mueven más capital y son ellos los más afectados", dijo.

Edwin Cullanco, Secretario General de la Federación Nacional de Mercados de Abasto del Perú, conversó con RPP y expresó que "hay una afectación formidable. En mi sector, en el Mercado de Micaela Bastidas en Villa María del Triunfo, hablamos de más de 500 empresarios. Ahora estamos evaluando continuar. A medio día vamos a reunirnos para saber si nos sumaremos al paro".

"En muchos mercados no se cuenta con el respaldo de la Policía y el gota a gota llega a los puestos de venta porque los comerciantes no se acercan al sistema financiero. Las amenazas se dan permanente y si no pagan, los obligan a seguir solicitando préstamos, llegando al cobro del 1000%", agregó.

Bodegueros no acatarán el paro, pero se unen a la protesta

Andrés Choy, Presidente de la Asociación de Bodegueros, informó que también alzarán su voz de protesta, pero no se unirán al paro debido a que el sector no se encuentra bien económicamente, por lo que dejar de trabajar impactaría gravemente.

"Vamos a alzar nuestra voz de protesta. Vamos a mantener nuestras bodegas abiertas y atenderemos tras las rejas. Vamos a poner un pañuelo blanco en las bodegas con un letrero que dice 'queremos trabajar en paz'. No les vamos a dar el gusto de cerrar".

Asociación Pymes se pronuncian ante las protestas

A través de un comunicado, la Asociación Pymes del Perú se pronunciaron ante el paro de transportistas: "Los empresarios y los trabajadores demandamos Liderazgo a la presidenta Dina Boluarte para tomar las decisiones necesarias que permitan atender las extorsiones y asesinatos que enlutan a los peruanos".

"Los pequeños comercios, las bodegas, los puestos de ventas, las galerías, los talleres industriales, el servicio de transporte, los restaurantes, los mercados y todo tipo de

actividad económica. Somos víctimas del sicariato y no contamos con respuestas efectivas por parte de las autoridades", se puede leer.

"Las mesas de trabajo, reuniones de alto nivel, discursos y estados de emergencia han demostrado nula efectividad. El problema es real, las muertes están en nuestras puertas. Demandamos a la Presidenta de la República, al Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, y las entidades del Sistema de Justicia como la Fiscalía y el Poder Judicial deben ponerse de acuerdo tomar decisiones inmediatas para acabar con esta lacra", mencionan.

"Los peruanos abrazamos el respeto de las instituciones, el cumplimiento de la ley y la convivencia en paz para impulsar nuestras actividades, generar trabajo y poder sobrevivir frente a la crisis económica que atravesamos", finalizaron.

Comerciantes de Gamarra podrán unirse al paro, si lo desean

Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, conversó con RPP y aclaró que "no hubo ningún acuerdo general que permite cerrar las puertas del emporio".

"El día de la mañana, las puertas del emporio se abrirán con normalidad. Los empresarios y trabajadores tienen la libertad de ejercer su derecho de trabajar, o de protestar, si desean hacerlo. En Gamarra, el emporio abrirá sus puertas y trabajarán con normalidad", aclaró.

Gremio agropecuario propone un cambio en la Constitución

Numa Pompilio Romero, presidente de la Cámara Peruana de Productores Agropecuarios, propuso una reforma en el sistema de administración de justicia.

"El sistema permite la corrupción. Hemos propuesto el cambio del sistema de administración de justicia, una modificación a la Constitución para que se permita la creación de los jurados y los tribunales ciudadanos, democratizar la administración de justicia como en la justicia de Estados Unidos, donde la ciudadanía participa mediante los jurados. El juez no da sentencias, sino un jurado", señaló.

Sector construcción espera que se impulse la inversión privada

Emperatriz Campos, Past Presidenta de la Cámara de Comercio de Cajamarca, indicó que en el sector construcción, hace mucho tiempo se pide un presupuesto de 2 % a 3 % de cada proyecto. Al haber aceptado estos pagos, consideran que fueron responsables de que se fortalezca la extorsión y ahora haya migrado a diferentes sectores económicos.

"Es, o pagas, o la vida. Todos los días escuchamos muertes en nuestro sector y ahora es transversal. Antes teníamos a todo el Perú para trabajar, pero hemos empezado a replegarnos y sectorizarnos. No se puede ir a trabajar a Piura porque a los trabajadores teníamos que cambiarlos mensualmente o pedir al Gobierno que nos apoye con seguridad. Luego pasó en Lambayeque, Chiclayo, Trujillo. Nos seguimos replegando", indicó,

Frente a ello, propone que la inversión privada y los grandes proyectos son capaces de brindar una mayor seguridad, por lo que "tenemos que unirnos con las grandes empresas" para exigir medidas al Estado y erradicar la delincuencia.