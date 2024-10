¿Mercados y emporios atenderán con normalidad el 11 de octubre?: esto informan los gremios

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El paro de transportistas ha afectado la venta de diferentes comercios, como es el caso de Mesa Redonda, el Emporio de Gamarra y los mercados de abastecimiento. Los comerciantes registran una caída en las ventas y definirán si abrirán las puertas de su negocio para este viernes 11 de octubre.

RPP conversó con Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Importadores Medianos (Aimpe), quien explicó que hasta el 80% los comercios en Mesa Redonda han dejado de atender.

"Han cerrado hasta más de un 80 % en Mesa Redonda. En Grau hay pocos lugares abiertos para el público", expresó.

En cuanto a las actividades del viernes 11 de octubre, comentó que "habrá una reunión de dirigentes en la tarde para saber si continuarán cerrando por el paro para apoyar o atenderán con normalidad".

Las ventas en el emporio de Gamarra también se vieron afectadas con el paro de transportistas.

Susana Saldaña, Presidenta del consejo directivo en Asociación empresarial Gamarra Perú, conversó con RPP y señaló que "más del 90 % de las galerías están abiertas y el 100 % de los talleres están atendiendo". Sin embargo, "ha disminuido la cantidad de clientes notablemente, aproximadamente el 50 %. No han podido llegar porque no hay unidades de transporte y han preferido no salir el día de hoy".

Bajo este marco, "todavía no sabemos cómo va a desarrollarse el día de mañana, pero el emporio, la mayoría de talleres han decidido que van a seguir trabajando", aclaró Saldaña.

Atención en los mercados en diferentes zonas de Lima

Por su parte, los comerciantes del Complejo Comercial Unicachi, ubicado en Lima Norte, marcharon por la Avenida Tupac Amaru con destino al Centro de Lima para manifestar por el alto índice de criminalidad en el cono sur.

Con respecto a la atención, este viernes 11 de octubre, una vendedora dijo para RPP que "vamos a definirlo con los demás comerciantes y de acuerdo a eso, seguiremos reclamando nuestros derechos". Es decir, según los resultados de este paro, se definirán las actividades el día de mañana.

A medio día, RPP reportó que decenas comerciantes del Mercado de Frutas N° 2 de La Victoria cerraron sus puestos por la falta de clientes. Se pudo conversar con un vendedor, quien contó que, normalmente, se venden hasta 70 cajas de melones, pero hoy no vendió ninguna por el paro de transportistas.

"Casi no he vendido nada. Están bajas las ventas, algunos freseros vendieron, pero los demás, lento. Los comerciantes se fueron por las bajas ventas", contó mientras guardaba sus cajas de frutas.

Edwin Cullanco, Secretario General de la Federación Nacional de Mercados de Abasto del Perú, comentó que en Lima Sur los mercados tuvieron una menor afluencia de clientes, pero no dejaron de atender.

"Para mañana, vamos a evaluar. Vamos a analizar en el transcurso del día, pero no podemos parar mucho porque los comerciantes trabajan con bancos, prestatarios o hasta el gota a gota, trabajan para el día a día y cada pérdida es significativa", señaló.

En cuando a los bodegueros, Andrés Choy, Presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, conversó con La Rotativa del Aire de RPP y advirtió que, si las autoridades no toman las medidas necesarias, van a tener que "paralizar todo. Cerrar las bodegas porque si nosotros no cerramos, igual los delincuentes nos van a cerrar". Pidió que "se pongan de acuerdo las autoridades porque el Poder Judicial y la Fiscalía no tienen que soltar a los delincuentes porque vienen con más fuerza hacia nosotros a extorsionarnos. Vivimos en un ambiente de impunidad".