"La incertidumbre mata a cualquiera": ganancias de hoteles y restaurantes durante el feriado no ha sido la esperada

Blanca Chávez estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Blanca Chávez, presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines, aseguró que las ganancias de su sector durante el feriado largo por el Día de Todos los Santos no han sido las esperadas, manteniéndose muy por debajo de las cifras prepandemia.

En Ampliación de Noticias, la dirigente detalló que los hoteles han tenido un máximo de 50 % de ocupación, mientras que los restaurantes -dijo- han obtenido ganancias un 40 % por debajo de lo obtenido antes de la COVID-19.

“Es algo rarísimo lo que pasa, porque mayormente lo que pasa es que las empresas hacen puente y todos salen o viajan, pero no ha sido así. La coyuntura (es la causante), no lo sé, pero no ha sido un buen fin de semana largo”, refirió.

Las razones

Blanca Chávez consideró que entre las razones de está la inflación, que ha llevado a muchas familias a priorizar el ahorro antes de invertir su dinero en actividades recreativas. Otra razón, estimó, puede ser la crisis política que se vive en el país.

“Es un todo. La gente está en estos momentos cuidando su plata, ¿qué va a pasar mañana? La incertidumbre mata a cualquiera, y más aún a nosotros nos está golpeando bastante. La gente no quiere salir, quiere cuidarse”, refirió.

La dirigente alertó también en un cambio de conducta en los consumidores, que prefieren ordenar menos comida en los restaurantes. “Tengo 37 años en el sector gastronomía y es increíble: ahora para tres personas piden un piqueo o dos entradas. El ticket promedio ha bajado”, remarcó.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: