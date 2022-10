El aporte del Estado a Petroperú busca mantener la continuidad de las operaciones estratégicas de la empresa estatal. | Fuente: Andina

El Gobierno anunció que realizará un aporte de S/ 4 mil millones a Petroperú para mantener las operaciones de la empresa estatal y evitar el desabastecimiento de combustibles.

Esta medida se ejecuta ante la situación financiera que enfrenta Petroperú tras quedarse sin líneas de crédito, explicó Aurelio Ochoa, especialista en temas energéticos

"Recordemos que las calificadoras de riesgo de crédito habían disminuido el grado de Petroperú, la habersele cortado las líneas de crédito en los bancos nacionales y extranjeros no podía funcionar, esto ha ido repercutiendo en lo que es el abastecimiento", comentó en RPP.

El experto sostiene que ante este recorte de líneas de crédito, las empresas a las que Petroperú compra el combustible le exigen a la petrolera que el pago de combustibles importados se dé al contado.

Ochoa precisó que aunque la petrolera estatal abastece al 40% del mercado de combustibles nacional, actualmente no produce la mayor parte del combustible que comercializa.

"La principal actividad (de Petroperú) es precisamente la refinación y no está refinando, lo que está haciendo Petroperú es comprar, importar combustible y venderlo en el mercado. Ese margen de refinación en ese momento es bastante elevado, de entre 40 y 50 dólares el barril cuando antes era menos de 10 dólares, en este momento ese monto lo están usufructuando las refinerías del exterior, donde adquiere el combustible Petroperú", señaló.

Pero, ¿por qué Petroperú no está produciendo el combustible en el país y lo compra a empresas del exterior?

Ochoa indica que actualmente la petrolera estatal tiene una pequeña refinería en Iquitos y tiene a la refinería de Talara que aún no está operando.

"La refinería de Talara todavía no está funcionado y probablemente no lo haga este año, quizás en diciembre o hasta enero () El oleoducto norperuano está prácticamente paralizado, no tiene lotes petroleros a excepción de un pequeño lote en Talara que produce 600 barriles, o sea casi nada y el resto del petróleo tiene que comprarlo", refirió.

El especialista apuntó a que parte de este problema es la administración que ha tenido la petrolera, y agregó que la refinería de Talara tiene una serie de errores que los peruanos estamos pagando.