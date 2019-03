Sobre la propuesta de una AFP pública Oliva señaló que "nos estamos tomando el tiempo y vamos a hacer una propuesta, de ser el caso, razonable". | Fuente: ANDINA

El ministro de Economía, Carlos Oliva, sostuvo que el Gobierno evalúa otorgar beneficios tributarios y laborales a los sectores forestal, acuícola y turismo.

Sectores claves

El titular del MEF, aseveró que se ha identificado que estos tres sectores tienen un gran potencial de crecimiento para ayudar con la política de diversificación productiva emprendida por el Gobierno.

Oliva indicó que eventualmente se les podrían dar exoneraciones tributarias.

"Es más, se está proponiendo que la actividad forestal y acuícola se incluyan en la reforma del régimen agrario, que está en el Congreso, porque son sectores que tienen características especiales, como la estacionalidad", dijo.

Detalló además que en el caso de EsSalud, somos conscientes de que podría haber un costo para la seguridad social y por esto la iniciativa propone aumentar el aporte al seguro social.

"Me parece que del 4%, que es en la actualidad, al 6%. Creemos que vamos en la dirección correcta, porque es un aumento razonable, que va a beneficiar a EsSalud y, dada la madurez que tiene el sector agroexportador, los empresarios también pueden asumir ese costo adicional", comentó.

El ministro agregó que en las siguientes semanas o meses su cartera presentaría un marco general que ayude a explotar el potencial de las referidas actividades: forestal, acuícola y turismo.



AFP pública

Oliva apuntó que la conversión de la ONP a una AFP pública es una iniciativa que tiene mucho sentido, porque soluciona el problema del régimen público, en el que hay personas que aportan y no reciben pensión.

"Porque no llegan a cumplir los requisitos de ley. Se le llama AFP pública, pero en realidad lo que se está haciendo es cambiar el sistema de reparto por uno de cuentas individuales", dijo y añadió que más allá de eso, su despacho trabaja para solucionar toda la problemática de las pensiones.

Reconoció que analizan la propuesta porque la otra cara de la moneda, es que tiene un gran costo fiscal.

"Estamos hablando de alrededor de 5 mil millones. No es poca plata y no es algo que se pueda hacer de un día para el otro. Si la solución fuera rápida, mañana hacemos la propuesta y listo, pero no es así", enfatizó en una entrevista al diario El Comercio.