El titular del MEF, Waldo Mendoza, comentó en conferencia de prensa sobre las leyes que representan una preocupación. | Fuente: Andina

El Poder Ejecutivo anunció este miércoles que acudirán al Tribunal Constitucional (TC) para que se declaren ilegales dos leyes aprobadas por insistencia en el Congreso de la República: La ley de devolución al Fonavi y la ley de negociación colectiva.

De acuerdo con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, estas iniciativas plantean la devolución de "sumas impagables" en los próximos años.

El ministro consideró que esas leyes son "grandes amenazas para las finanzas públicas para los futuros Gobiernos".

La ley que garantiza el cumplimiento de la ley de devolución de fondos de aportantes al Fonavi, ahora no solo pide la entrega de los aportes realizados por los trabajadores, sino que también establece que los aportes realizados en los años 80 y 90 se actualicen al índice de precios al consumidor (IPC) actual.

"Haciendo los cálculos lo que debería devolver el Estado es casi 50 veces el PBI de China, es una suma impagable", dijo Mendoza.

La otra norma cuestionada es la nueva ley sobre negociación colectiva, la cual permitiría que los trabajadores del sector público negocien beneficios laborales y económicos sin límites, lo cual generaría un costo adicional a los recursos públicos de entre S/ 2 368 millones y S/ 6 228 millones al año.

El titular del MEF recordó que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, por lo cual sus leyes pueden ser consideradas inconstitucionales por el TC y agregó que es necesaria esta acción pues "de otra manera, los gobiernos que nos siguen no van a poder operar, no podrán pagarla ni en 500 años".