Mendoza consideró que la ley inicial no tenía ni siquiera la finalidad de apoyar a la población más vulnerable. | Fuente: Andina

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, aseguró que recomendará al Poder Ejecutivo llevar el proyecto de ley que permite nuevos retiros de las AFP al Tribunal Constitucional (TC).

"No he revisado todavía esta versión del Congreso, pero independientemente de esa revisión la propuesta tienen un problema constitucional y es idea del Ministerio de Economía y Finanzas proponer al presidente que esta norma tiene que irse al TC", señaló Mendoza.

El ministro argumenta que un artículo de la Constitución que indica que los fondos para las pensiones no se pueden tocar para otro propósito que no sea dar pensiones, sean estos fondos privados o públicos.

"No quisiéramos que en algún momento estos fondos de pensiones lleguen a cero, porque en este momento ya hay un gran porcentaje de la población que está en las AFP cuyas cuentas están en cero, o sea que no tienen ni un sol para su jubilación", sostuvo.

Mendoza consideró que la ley inicial no tenía ni siquiera la finalidad de apoyar a la población más vulnerable "porque decía 'todo el que quiera saque su fondo de pensión', entonces la gente podía sacar lo necesitase o no".

Por otro lado, el ministro indicó que también están sugiriendo llevar el caso del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) al TC, pues esta semana el Congreso aprobó por insistencia la ley que busca garantizar el cumplimiento de la devolución de aportes del Fonavi.

Según el titular del MEF, si no se envía al TC esta iniciativa legislativa "el siguiente gobierno no tendría plata para hacer nada y se dedicaría a pagar al Fonavi. No cuadran los números".