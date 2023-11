Gonzalo Galdós en CADE 2023: "Gobierno debe reconocer que no tiene capacidad de ejecución"

En el primer día del CADE 2023, el presidente de IPAE cuestionó el discurso del Ejecutivo para manejar la recesión económica.

El CADE 2023 comenzó hoy en Cusco y como antesala, RPP conversó con Gonzalo Galdós, presidente de IPAE, institución organizadora del evento empresarial, quien analizó las acciones del Ejecutivo para manejar la recesión económica del país.

Para Galdós, el Ejecutivo falló al no aceptar que el Perú se encontraba en una recesión económica. Esta negativa no permitió abordar el problema a tiempo. “(El gobierno se demoró) muchísimo … El reconocimiento de un problema es el primer paso para solucionarlo", refirió.

Pero si ahora el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aceptó una recesión económica, ¿qué debe hacer el ejecutivo?

"Nos gustaría una actitud más firme, en el sentido de trabajar hombro a hombro y reconociendo que no tienen la capacidad de ejecución suficiente para convertir los impuestos de los peruanos en las obras de infraestructura social que se necesitan para dar servicios dignos a la población", refirió.

Sobre estas palabras, Galdós recordó que no es el único gobierno “que no tienen capacidad de ejecución”. “Tenemos 5 o 6 gobiernos, en diferentes niveles, cuya capacidad de ejecución no llegaba ni al 50 %”, apuntó.

“Gobierno pone a los peruanos contra la empresa”

El presidente de IPAE cuestionó el discurso del gobierno, pues desde su perspectiva se vende al empresariado como un enemigo del pueblo, por “explotar” al trabajador y solo “preocuparse por la rentabilidad". "El gobierno heredó esa percepción de que el enemigo de un gobierno que tenga soporte popular es el empresariado”, precisó.

“La inversión pública no es la solución”

En otro momento de la entrevista, criticó la intención del gobierno por asegurar que la inversión pública será la única solución para salir de la crisis. “Si tenemos un gobierno que le vende a la población la idea de que puede ser el Estado el empresario que recupere la economía solamente con la inversión pública sin trabajar con los empresarios privados, ahí tenemos un problema serio", refirió.

Por ello, consideró que debería afianzarse el trabajo con el sector privado e impulsar obras a través de la modalidad de Asociación Público Privadas. "Tiene una ventaja es que son rápidos para levantar la economía", detalló.