CADE Ejecutivos: sin inversión privada no puede haber crecimiento económico

El presidente de CADE Ejecutivos 2023, Juan Fernando Correa, explicó las motivaciones del evento este año.

Este 14 de noviembre se inaugura la edición 61 de CADE Ejecutivos bajo el lema “Volver a creer, volver a crecer”, evento que busca impulsar la inversión privada en medio de la recesión que enfrenta el país.

Juan Fernando Correa, presidente de CADE Ejecutivos 2023, sostuvo que que sin inversión empresarial no es posible lograr un crecimiento y desarrollo para los peruanos.

"El país está parado, la economía está en una situación de deterioro, la mayoría de peruanos está pasando por un momento díficil, eso genera desconfianza, producto de toda esta incertidumbre política que hemos tenido. Esa incertidumbre afecta a las personas, al ejecutivo, a los empresarios, porque no saben que decisiones son las correctas para tomar hacia adelante y sin inversión privada no va a haber crecimiento y sin crecimiento no hay una recuperación del empleo, no hay una reducción de la pobreza", dijo en conversación con RPP Noticias.

Correa resalta que para impulsar la actividad empresarial es necesario lograr acuerdos para reestablecer la confianza en el Estado.

"Para volver a crecer tenemos que recuperar la confianza y recuperar la confianza pasa no solo porque el empresario grande esté con confianza para invertir, sino que también el empresario pequeño esté con confianza", señaló.

El presidente del CADE 2023 resaltó que actualmente las regulaciones afectan a las pequeñas empresas, evitando que se puedan desarrollar.

"Tenemos regulaciones que generan enanismo e informalidad. La formalidad en el Perú tanto tributaria como laboral está pensada para la gran empresa, una empresa pequeña no puede cumplir con toda la formalidad que exige la regulación laboral, tributaria y otras regulaciones en distintos sectores", sostuvo.

Por otra parte, el presidente del foro empresarial comentó sobre los factores que bloquea la ejecución de los presupuestos del Estado.

"Lo que vemos muchas veces e un lejanía entre el Ejecutivo y las regiones. Creo que el problema fundamental es la calidad de la gestión pública. Hoy tenemos un Estado que no le entrega a las personas servicios adecuados de educación, salud, seguridad ciudadana, transporte, conectividad y eso hace que las personas se sientan en situación de abandono y muchas veces en los distintos gobiernos locales y regionales no tenemos la capacidad correcta para implementar los recursos", indicó.

En ese sentido, Correa sostuvo que el sector privado puede colaborar mediante mecanismos como las Asociaciones Público Privadas y las Obras por Impuestos.