Si aún no sabes qué hacer o no te has gastado tu gratificación por Navidad, te enseñamos cómo utilizarla de la mejor manera y aliviar el estado de tus finanzas personales.

El mejor uso que le podemos dar a nuestra “grati” es pagar o prepagar deudas, recomienda Fernando Ruiz, CFO de Kambista, la primera casa de cambio digital peruana.

Cómo funciona un préstamo

• Generalmente un préstamo tiene un esquema de cuota fija, es decir, un monto fijo mensual que contiene dos partes: el interés y el resto se destina a pagar el saldo de la deuda.

• El interés se calcula sobre el monto que aún se debe a la fecha; por tanto, mientras más deuda restante hay, se paga más interés. Lo que quiere decir que, al ser el pago mensual fijo, este incluye menos repago de deuda.

• En este sentido, al comienzo del préstamo pagamos más intereses mensualmente que al final del préstamo, cuando ya con parte de nuestros pagos mes a mes hemos reducido el saldo de la deuda.

Si prepagas la deuda, ese pago irá directamente contra el saldo de la deuda, no contra los intereses. Esto hace que el saldo restante por pagar baje y también los intereses de tus cuotas. Así, podrás terminar de pagar tu deuda antes o pagarla en el mismo tiempo, pero a una cuota menor.