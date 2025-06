Grupo RPP y Kashin se alían para frenar el “gota a gota” con créditos formales y digitales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Grupo RPP ha reforzado su apuesta por el sector fintech a través de su brazo de inversión corporativa, conocido como corporate venture capital. Jorge Abarca, gerente general del Grupo RPP, y Christophe Robilliard, CEO de Kashin, una plataforma de microcréditos digitales, se presentaron en Economía Para Todos por RPP y detallaron los pormenores de esta alianza estratégica bajo el modelo "Media for Equity".

El modelo de inversión de Grupo RPP consiste en invertir en compañías en proceso de desarrollo y crecimiento, usualmente emprendimientos talentosos y soportados por tecnología. A cambio de una participación, RPP les ofrece un acelerador fundamental: publicidad y cobertura a través de sus diversos medios como televisión, radio, digital y publicidad exterior, ayudándolas a crecer rápidamente y ser relevantes en el mercado.

Según Jorge Abarca, el propósito de Grupo RPP es promover el progreso de los peruanos. Esta visión guía su tesis de inversión, buscando negocios que aborden "dolores" significativos de la población y donde exista potencial de desarrollo, como las finanzas, la salud y la educación.

Añadió que, dentro de este entendimiento, buscan negocios donde creen que hay mucho por desarrollar, claramente en el tema de micropréstamos donde hay mucha informalidad. La informalidad en el sector financiero, con prácticas como los préstamos "gota a gota" y la exposición a usureros, es un dolor latente para la población peruana.

Abarca destacó que Kashin representa una "excelente alternativa tecnológica" para formalizar este proceso y convertirse en una opción viable y segura para acceder a microcréditos sin la presencia de usureros.

Por su parte, Christophe Robilliard, cofundador de Kashin, explicó que la plataforma nació de la experiencia previa en negocios digitales y la identificación de un segmento de la población subatendido por la banca tradicional.

Aunque hoy en día es fácil abrir una cuenta bancaria, los bancos enfrentan dificultades para atender microcréditos muy pequeños o controlar el riesgo ante la falta de historial crediticio de muchos usuarios.

Robilliard comentó: "Yo siempre digo que no es que no quieren, sino que no pueden. No le dan los números para atender microcréditos tan pequeños, ni tampoco para poder controlar el riesgo".

La solución de Kashin se basa en la tecnología y la automatización. Utilizan una aplicación móvil gratuita para analizar el perfil crediticio del usuario, procesando más de 400 variables del celular en tiempo real para decidir si otorgan un crédito y por qué monto.

Este enfoque les permite otorgar entre 1,000 y 2,000 créditos por día, con montos que van desde los S/ 50 hasta los S/ 800. Para muchos usuarios, esto representa una forma de construir historial crediticio a través de un "préstamo tipo escalera".

Un aspecto clave para ambos es la formalidad y la confianza. Robilliard enfatizó que Kashin opera de manera completamente formal, a diferencia de prácticas delictivas asociadas a préstamos informales.

Explicó que, como fintech, se adecuan a la normativa de la SBS, lo que implica tener un registro ante ellos y cumplir ciertos requisitos, como tener un oficial de cumplimiento para el control de lavado de activos. La formalidad permite que cualquier persona pueda presentar un reclamo ante la SBS o Indecopi.

Para Grupo RPP, la confianza es un factor "cross" esencial para hacer negocios. Jorge Abarca mencionó que evaluaron el proceso de Kashin, su supervisión por un ente regulador y sus buenas prácticas, lo que generó confianza en su potencial.

La alianza se concretó en un momento en que Kashin, tras validar su modelo de negocio y alcanzar rentabilidad, necesitaba masificar su producto que ya funciona de forma automática.

"Lo que nos tocaba ahora es difundirlo porque ya funciona. Ahora lo que necesitamos es difundirlo", dijo Robilliard. Grupo RPP, con su alcance de cerca de 21 millones de peruanos al mes, ofrece la escala necesaria para que Kashin llegue a nivel nacional.

Kashin opera de forma completamente digital a nivel nacional, sin tiendas físicas. Aunque Lima concentra aproximadamente un tercio de los créditos, esto es proporcional a la población, mostrando una buena distribución en regiones. Identifican picos de demanda estacionalmente, como a fin de mes y durante festividades importantes.

Jorge Abarca destacó que, además del alcance y el propósito, evalúan el talento humano del emprendimiento. Considera que el equipo de Kashin, con "grandes profesionales", asegura el acompañamiento necesario para el crecimiento.

Concluyó expresando gran confianza en el futuro de Kashin: "Estamos muy seguros de que Kashin los tiene y estamos muy seguros de que van a venir meses por delante, muy auspicioso para Kashin. Ojalá que se convierta en el próximo unicornio peruano".