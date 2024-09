Gustavo Adrianzén: "Petroperú necesita una nueva gobernanza y no solo una reorganización"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, manifestó que Petroperú necesita una nueva gobernanza y no solo una reorganización en su estructura ante la crisis económica que vive. Según señaló, el próximo mes habría novedades en favor de la empresa estatal.

"No es una sola decisión, son varias. La primera es que Petroperú necesita una nueva gobernanza y no podemos necesariamente creer que se trata de una simple reorganización, hay que hacer algo bastante más profundo. Vamos a convocar un PMO (Oficina de Gestión de Proyectos), estamos por culminar los términos de referencia porque esta será una contratación internacional y yo presumo que para octubre estaríamos ya estar pensando en eso", manifestó en una entrevista al programa Punto Final.

Adrianzén reiteró que la empresa fue gestionada ineficazmente durante décadas, un problema que ha acarreado serias consecuencias financieras. Sin embargo, reiteró que el gobierno ha dejado de lado la idea sobre una posible liquidación.

“Petroperú es un tema antiguo, ha estado en una situación muy por debajo de lo esperado. Hay un descontrol histórico. Incluso mencioné anteriormente que Petroperú fue la caja chica de muchos otros antes. Está en una situación financiera crítica, esto obliga a tomar medidas. Una era dejar todo como está y seguir metiendo miles de millones de soles, la otra liquidarla”, indicó.

Descarta que se vaya a declarar en quiebra Petroperú

El jefe del Gabinete Ministerial precisó que la compañía tiene bonos soberanos así que consideró irresponsable la posibilidad de declararla en quiebra.

“En cualquier empresa privada me diría: 'tengo una empresa en una situación como esta, finalmente la quiebro y se acabó. Pero en Petroperú tenemos colocados bonos soberanos y no se puede ser tan irresponsable para decir: 'no hay más Petroperú' ¿y los accionistas qué hacen? Eso dañaría la confianza de los bonistas y afectaría gravemente las clasificaciones de riesgo del país”, añadió.