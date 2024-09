La crisis que envuelve a Petroperú: análisis completo de su situación [INFORME]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La empresa Petróleos del Perú S. A., mejor conocida como Petroperú, actualmente está en el centro de la atención debido a su innegable crisis financiera y operativa. Conoce los detalles para entender su aguda situación.

► ¿Contradice al Minem? Premier Adrianzén no descarta cambios en el directorio de Petroperú

Petroperú es la encargada de explorar, producir, refinar y comercializar petróleo y gas en el país. Es una de las principales empresas en el sector de hidrocarburos y juega un rol clave en el suministro de combustibles como gasolina, diésel y gas.

¿Qué ha llevado a Petroperú a esta situación preocupante?

En primer lugar, la empresa ha acumulado una deuda que supera los 8 mil millones de dólares y enfrenta dificultades para manejar sus obligaciones financieras. Esto, en consecuencia de una mala gestión que han debilitado su estructura interna.

Además, los precios internacionales del petróleo sufrieron variaciones, lo que impactó negativamente en sus ingresos. por último, la empresa ha enfrentado problemas técnicos con la Refinería de Talara, que vio reducida su capacidad de producción.

El directorio de Petroperú ha propuesto 3 escenarios que podría emprender el gobierno ante este problema. El especialista en hidrocarburos, Erick garcía, los explica.

"El primer escenario es seguir dándole dinero a Petroperú sin restricciones, lo cual no es viable, ya lo ha dicho el directorio. El segundo escenario es declarar la insolvencia y que pase un proceso concursal, lo cual también generaría impactos para el país. Y el tercer escenario que, creo que es el más viable, es poder reestructurar la empresa para lo cual se requiere decisión del Ejecutivos y darle facultades al directorio, con algunas normas específicas y lo más importante es que se centren en la conversación y refinación y que los negocios que no generan valor salgan a la empresa tipo de Lole tipo de la condición suroeste de gas natural, no y otros negocios no rentables", detalló.

Asimismo, el expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, analiza la situación desde una perspectiva crítica. Según Gutiérrez, la declaración de insolvencia podría agravar aún más la situación de la empresa.

"En la insolvencia, la idea era que el los acrededores tuvieran el control, pero localmnte, el principal acreedor es el estado. Si tú anuncias insolvencia y tienes 3 mil millones de dólares de bonos en el exterior, que hay contrato con el Estado, se te van a venir los bonitas al día siguiente. Los pagos que había que hacer de mil millones en el 2032 y 2047, te los van a exigir ya", enfatizó.

¿La situación de Petroperú nos afecta a los peruanos de a pie?

Por otro lado, surge esta duda, pues uno podría pensar que decisiones de política económica como las relacionadas con Petroperú no afectan directamente al peruano de a pie, pero esto no es cierto.

Victor Fuentes, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), indica que lo que ocurra con Petroperú, también tendrá un impacto en nuestros bolsillos.

"Durante décadas, hemos visto como una empresa estatal con una gestión deficiente ha desviado recursos escasos que podrían haberse utilizado para atender necesidades más urgentes como, por ejemplo, en salud, educación, seguridad entre otros. Sin embargo, dejar que Petroperú quiebre sin tomar acción podrían generar costos adicionales para el Estado y estos costos al final los pagaremos todos los peruanos", explicó.

La crisis de Petroperú es un reflejo de la urgente necesidad de una gestión eficaz y transparente en las empresas estatales. Es obligación de las autoridades que actúen con responsabilidad y prevención, implementando reformas y soluciones sostenibles para evitar una innecesaria utilización de recursos y garantizar un futuro sostenible para el sector.