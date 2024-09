Premier Adrianzén: "No se ha hablado de que Óscar Vera vaya al directorio de Petroperú"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En entrevista exclusiva con RPP, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dio detalles sobre las acciones que emprenderá el Gobierno a fin de mantener con vida a Petroperú, entidad que atraviesa una crítica situación.

Al ser consultado por la posibilidad de designar al exministro de Energía y Minas, Óscar Vera, como gerente general de la empresa estatal, el premier señaló que "no se ha hablado para que el vaya al directorio".

"Yo no lo he visto. En un algún momentro se escuchó eso (su designación) como posibilidad. En este momento yo creo que no resulta conveniente, y pensando en un PMO, pensar en la figura de un gerente general. No dejemos de tener en cuenta que, entre otras cosas, la gestión adminsitrativa de la entidad estaría en manos de esta PMO", agregó.

Precisamente, en Economía Para Todos de RPP, el ingeniero Vera afirmó estar preparado ante una eventual designación como gerente general de Petroperú.

"Estamos preparados para asumir cualquier misión que como empresa, como país, nos encargue", expresó.

¿Qué es una PMO?

En conferencia de PCM, Adrianzén informó que "Petroperú va a reformar su sistema de gestión y se está evaluando la posibilidad de que sea un PMO que pueda ser previamente seleccionado en el mercado internacional y traído y contratado para llevar adelante esta tarea de resurgimiento a partir de una nueva visión empresarial".

Las siglas PMO significan "Oficina de Gestión de Proyectos" (del inglés "Project Management Office"), es el departamento de coordinación de proyectos dentro de una empresa u organización.

En una empresa, la PMO se encarga de asegurar que los proyectos se realicen de manera eficiente, dentro del presupuesto y en el tiempo previsto. Ellos establecen las reglas para la gestión de proyectos, monitorean el progreso y resuelven problemas que puedan surgir.