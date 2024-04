Gerente general de Arellano Consultoría: "La economía peruana está en punto de inflexión"

Economía Héctor Guerra-García en Desayuno de Líderes 2024: “La economía peruana está en punto de inflexión”

Héctor Guerra-García, gerente general de 'Arellano Consultoría', dijo que la economía peruana está en punto de inflexión. El empresarop participó en el Desayuno de Líderes 2024”, evento organizado por RPP en el que se reunieron importantes figuras para comprender y analizar las proyecciones políticas y económicas para el futuro del país.

“Yo creo que la economía peruana está en punto de inflexión. El problema es que ya hace un buen tiempo que estamos en un punto de inflexión, y cuando parece que la tendencia es hacia la mejora, algo sucede, política o económicamente, y bajamos. Nuevamente nos encontramos en una posición de inflexión y pasa lo mismo”, dijo el empresario.

Guerra-García también sostuvo que "en el Perú hay un problema de confianza". Si bien los empresarios peruanos están dispuestos a invertir, hay desconfianza por lo que pueda ocurrir en el futuro, esto debido a la inestabilidad política en la que ha vivido el país en los últimos años.

“El Perú tiene un problema de confianza, nadie confía en nadie. Si hablamos de empresarios, el empresario peruano está muy dispuesto a invertir, el problema es que no confía en el futuro que va a ocurrir. Antes el índice de expectativa del BCR te decía que la económica va a estar bien en los próximos tres meses, pero en los siguientes doce no la veo. Sin embargo, ahora es al revés: hoy día las expectativas positivas son buenas para tres meses, pero malas para doce”, afirmó.

“Este gobierno tiene una nota desaprobatoria”

El empresario señaló que el actual gobierno de la presidenta Dina Boluarte “tiene una nota desaprobatoria” y que es “débil” ya que no ha podido defenderse y hacer cosas a futuro.

“Yo diría que este Gobierno tiene una nota desaprobatoria, sin embargo, hay que entender también el contexto en el que ha ingresado. Ingresó en un momento de alta convulsión en el país y de problemas macroeconómicos que todavía no se solucionaban, como el control de la inflación y otras cosas, donde no había muchas herramientas para poder actuar y generar empleo. Entonces, desgraciadamente, el Gobierno cayó en un tema de inacción”, sostuvo en “Desayuno de Líderes 2024” de RPP.

Guerra-García indicó que hoy no solo se puede mirar lo que hace el Ejecutivo, ya que hay otros poderes que buscan protagonismo en las decisiones del país.

“Hoy no podemos mirar solo al Ejecutivo, porque el Legislativo está tomando espacios del Ejecutivo y no está dejando operar. Y hay otras instituciones que también están tratando de tener cierto protagonismo y eso ha afectado a un gobierno débil, que no ha podido defenderse y hacer cosas porque no tiene fuerza política que lo apoye”, agregó.