Hoy es ía no laborable compensable para los trabajadores del sector Público a nivel nacional. | Fuente: Andina

Hoy, lunes 13 de junio, es día no laborable debido al partido de repechaje en el cual Perú y Australia se juegan uno de los últimos cupos al Mundial Qatar 2022.

Este día no laborable fue establecido por el Gobierno la semana pasada en el decreto supremo Nº 068-2022-PCM, sin embargo esto no es igual que un feriado.

Según el decreto mencionado este específicamente es un día no laborable compensable para los trabajadores del sector público. Las empresas del sector privado pueden acogerse a la medida, pero previo acuerdo.

¿Por qué no es igual a un feriado?

Los feriados y los días no laborables no son iguales, pues los feriados son definidos por ley, mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno.

Si no laboras durante un día feriado, las horas no trabajadas no deben ser compensadas posteriormente, pero en el caso de los días no laborables sí se aplica una devolución de horas no laboradas.

Por ello el decreto sostiene que los empleados del sector público deberán compensar las horas no trabajadas en los próximos 10 días "o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades".

En el caso de los trabajadores del sector privado que se acojan a la medida, se deberá acordar con el empleador la forma como se hará efectiva la recuperación del día dejado de laborar.



El Poder Ejecutivo indica que se deben adoptar medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean esenciales e indispensables para la sociedad, durante el día no laborable.

Las entidades y empresas que facultadas para determinar los puestos de trabajo que están excluidos del día no laborable son: Los servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores, y expendio de víveres y alimentos.