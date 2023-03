IATA advierte que medida del Congreso afectaría a cientos de pasajeros que vaiajan sin equipaje extra. | Fuente: Andina

Con el anuncio del proyecto de ley 2956/2022-CR, que da facultad al Estado en la fijación del precio de los boletos aéreos, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) advirtió un posible incremento de precios en las tarifas básicas.

Como se sabe, la medida impulsada por el parlamento podría permitir a un pasajero a elegir su asiento además llevar equipaje de mano de hasta 10 kilos sin costo adicional, pero ¿cómo se afectaría el usuario con esta medida?

Según Martín La Rosa, area manager de IATA Perú y Bolivia, las aerolíneas manejan un promedio de tres tarifas, la básica es la más barata porque el pasajero no lleva equipaje adicional y se sienta en el lugar que dispone la empresa.

Pero, al no permitirles a las aerolíneas a cobrar por el equipaje de 10 kilos o la elección del lugar en el avión, las empresas podrían realizar un recargo en las demás tarifas generando un precio más elevado incluso para las personas que viajan sin llevar un peso extra.

"Se va a eliminar el derecho del pasajero de decidir viajar y cómo viajar y les van a imponer atributos que derrepente no querían obtener o comprar y que van a querer se recargadas a las tarifas más básicas", precisó en el programa Economía para Todos de RPP Noticias.

¿Cuántas personas podrían afectarse?

El representante de IATA refirió que al menos el 80 % de personas que viajan vía aérea optan por la tarifa básica y de este total, el 70 % no adquiere otro servicio como llevar más equipaje o elegir el número de asiento en el avión.

"El 70 % de los viajeros se guían por el precio o no les interesa viajar con otros atributos o simplemente no lo pueden hacer. El problema es que estamos mezclando a todos, a los que no quieren les estamos imponiendo tarifas mayores y a los que no pueden pagar les estamos imponiendo que no viajen porque no podrán adquirir la media", refirió.

Transporte aéreo deficiente en el Perú

Según la Rosa, en el Perú hay varios destinos donde los viajes aéreos no tienen un sustito eficiente; por ejemplo, ir a Cusco podría demandar más de un día de viaje, pero por aire el tiempo se reduce en 1 hora. Por ello, el Estado debería promover la competencia en el mercado y la reducción del precio de los pasajes y no lo contrario.

¿En qué estado se encuentra la iniciativa del Congreso?

Actualmente, la Comisión de Transportes del Congreso aprobó el dictamen y se espera la aprobación o rechazo en el pleno. Los gremios de las aerolíneas advirtieron que el proyecto de ley no ha consultado con ellos.