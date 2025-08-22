Últimas Noticias
Ica: CORPAC suspende vuelos en Pisco y Nasca por fuertes vientos con arena

Vientos con arena afectan operaciones aéreas en el sur del país
Vientos con arena afectan operaciones aéreas en el sur del país
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

CORPAC S.A. suspendió temporalmente vuelos en el aeropuerto de Pisco y el aeródromo de Nasca por fuertes vientos con arena en Ica. La medida busca proteger a pasajeros y tripulación, mientras se monitorean las condiciones para reanudar operaciones de forma segura.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC S.A.) ha anunciado la suspensión temporal de vuelos en el Aeropuerto de Pisco y el Aeródromo de Nasca debido a las fuertes ráfagas de viento acompañadas de arena que afectan al departamento de Ica. Esta medida ha sido tomada por razones de seguridad para pasajeros, tripulación y operadores.

CORPAC S.A. informó que su personal se encuentra monitoreando en tiempo real las condiciones climáticas con el fin de restablecer las operaciones aéreas tan pronto como sea seguro hacerlo.

Además, el comunicado detalla que en las ciudades de Tacna y Arequipa también se han reportado vientos intensos y presencia de neblina; sin embargo, en estas ubicaciones, las condiciones no han afectado los vuelos.



