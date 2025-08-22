Ica: CORPAC suspende vuelos en Pisco y Nasca por fuertes vientos con arena

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC S.A.) ha anunciado la suspensión temporal de vuelos en el Aeropuerto de Pisco y el Aeródromo de Nasca debido a las fuertes ráfagas de viento acompañadas de arena que afectan al departamento de Ica. Esta medida ha sido tomada por razones de seguridad para pasajeros, tripulación y operadores.

CORPAC S.A. informó que su personal se encuentra monitoreando en tiempo real las condiciones climáticas con el fin de restablecer las operaciones aéreas tan pronto como sea seguro hacerlo.

Además, el comunicado detalla que en las ciudades de Tacna y Arequipa también se han reportado vientos intensos y presencia de neblina; sin embargo, en estas ubicaciones, las condiciones no han afectado los vuelos.